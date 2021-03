Elden Ring sarà mostrato a fine marzo? La risposta di Microsoft

I fan ormai fanno fatica a pazientare ancora per avere nuove notizie di Elden Ring, il misterioso titolo che From Software stanno sviluppando in collaborazione con lo scrittore George R. R. Martin.

Sembrava che la fine di marzo sarebbe stata l’occasione perfetta per svelare nuove informazioni riguardanti il gioco, soprattutto in seguito alle parole di un giornalista, che si era detto sicuro della notizia.

Si pensava che un nuovo trailer sarebbe quindi potuto comparire in occasione dell’evento che Microsoft avrebbe programmato per l’ingresso di Bethesda, che secondo i rumor avverrebbe proprio per la fine del mese.

Una data che coincideva proprio con quanto affermato dal giornalista, storicamente legato al mondo Xbox.

Elden Ring sarà davvero mostrato alla fine di marzo?

Microsoft ha però deciso di smentire questo rumor, svelando che da parte loro non è stato pianificato alcun annuncio riguardante ad Elden Ring.

Come riportato da Game Rant, Aaron Greenberg ha deciso di utilizzare il proprio profilo Twitter proprio per smentire in prima persona una notizia che riportava proprio questo rumor.

Il direttore del marketing Xbox ha infatti scritto un post in cui, in riferimento alla possibile apparizione di un trailer di Elden Ring durante l’evento Microsoft, ha precisato che:

«Questo non succederà. Ci sono sempre delle cose su cui stiamo lavorando, ma non abbiamo programmato nulla in tempi brevi che possa svelare annunci o world premiere in questa maniera».

Just to set expectations: this is not happening. There are always things we have in the works, but nothing coming soon that would feature game announcements or world premieres like this. https://t.co/nO868SCbpZ — Aaron Greenberg 🙅🏼‍♂️💚U (@aarongreenberg) February 28, 2021

Il giornalista Jeff Grubb, che aveva dato la notizia del possibile reveal di marzo, interrogato dagli utenti su questa smentita ufficiale, ha però confermato le sue parole, ribadendo che:

«Di sicuro non ho mai detto che sarebbe stato presentato ad un evento Xbox».

I definitely never said it would be at any Xbox event. — Jeff Grubb (@JeffGrubb) February 28, 2021

Jeff Grubb ha dunque fatto intendere che non sarà questa effettivamente l’occasione in cui ne sapremo di più, ma che comunque un trailer arriverà.

Se le sue parole fossero confermate, questo significherebbe che avremo davvero più notizie su Elden Ring alla fine del mese, ma in una modalità ancora da definire.

Ricordandovi che si tratta comunque di voci di corridoio ed invitandovi a prenderle come tali, non ci resta che aspettare e sperare di ricevere davvero nuove informazioni il prima possibile.

Un altro noto giornalista, Jason Schreier, aveva confermato che a breve avremmo avuto notizie del titolo, svelando anche come fosse stato rinviato più volte internamente.

Alcuni fan avevano pensato che Phil Spencer stesse preparando un annuncio proprio in direzione di Elden Ring: chissà come reagiranno dopo questa smentita.