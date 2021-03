Elden Ring, ecco il trailer leak completo e ad alta definizione (o quasi)

Durante la giornata di ieri, un trailer di Elden Ring sarebbe stato divulgato online. Il filmato mostra varie sequenze di gioco, incluse scene di combattimento contro vari nemici e boss, oltre a una sezione che mostra il protagonista in sella a un cavallo.

Il filmato sarebbe stato “spezzato” in vari frammenti, sebbene ora qualcuno ha ben pensato di ripubblicare l’intero video nella sua interezza (per la durata di un minuto e 53 secondi) a una risoluzione di 720p, upscalato (via VGC).

Certo, la qualità resta sempre e comunque piuttosto bassa, ma in questo modo è possibile farsi un’idea più chiara – dove possibile – di ciò che il gioco ha da proporre, perlomeno in base a questo “trailer preliminare” che non dovrebbe in ogni caso riflettere la qualità del gioco finale.

Il filmato mostra quindi vari combattimenti corpo a corpo in stile Souls, una battaglia contro un drago sputafuoco e un grande nemico armato di spada e uno sguardo al combattimento a cavallo in un ambiente aperto.

Ad oggi, non sappiamo quando il titolo targato FromSoftware e sviluppato in collaborazione con lo scrittore George R. R. Martin (autore dei romanzi fantasy de Il Trono di Spade) verrà mostrato al pubblico, magari in una forma giocabile su console di nuova generazione.

Da giorni si parla infatti di un evento dedicato entro la fine del mese di marzo di quest’anno, con molta probabilità chiamato Bandai Namco Next, nonostante il direttore del marketing Xbox Aaron Greenberg abbia da poco smentito la possibilità di vedere il gioco in tempi brevi. In questi casi, si sa, la speranza è come sempre l’ultima a morire.

Elden Ring sembra sia stato ritardato più volte a causa delle difficoltà legate all’emergenza sanitaria mondiale, tanto che si esclude quasi del tutto che possa vedere la luce entro il 2021.