Bloodborne a 60 fps, Sony non lo aggiorna e il modder mantiene la promessa: ecco la mia patch

È passato qualche mese da quando il noto modder Lance McDonald mostrò per la prima volta sua patch “fatta in casa” per Bloodborne, che vedeva l’amato gioco di ruolo di casa From Software raggiungere la fluidità dei 60 fps su PS4. Interpellato in merito, l’autore dichiarò di non essere intenzionato a pubblicarla, se non prima di avere la certezza che Sony e il team di Hidetaka Miyazaki non ne stessero realizzando una ufficiale.

A quanto pare, l’idea che arrivi un aggiornamento effettivo per il gioco era più una chimera che altro, considerando che McDonald ha infine preso la sua decisione e ha pubblicato la sua patch. Un segnale che non intenda più aspettare o che abbia saputo che non è in lavorazione nessun adattamento ufficiale presso gli studi preposti di Sony? Difficile a dirsi.

Se, comunque, volete testare anche voi Bloodborne a 60 fps, potete trovare la patch a questo indirizzo (ma sappiate che per procedere con l’installazione dovete “sbloccare” la vostra PS4, con una sorta di jailbreak non consentito e a vostro rischio e pericolo).

Uscito nel 2015, Bloodborne è un gioco di ruolo soulslike in cui il giocatore veste i panni del Cacciatore, personalizzabile nel sesso e nel look, per tentare di liberare Yharnam e dintorni dalle belve che la infestano. Il suo percorso, però, si rivelerà essere macchiato dal sangue – letteralmente – e una vera e propria scalata a tu per tu con la propria forza di volontà. Il titolo, premiatissimo dalle recensioni, è anche entrato prepotentemente nella top 10 dei nostri giochi della generazione votati da tutta la redazione.

