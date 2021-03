Elden Ring, leaker svela nuovi dettagli su trailer e ambientazioni

Dopo mesi di silenzio quasi completo, in questi giorni abbiamo assistito ad un clamoroso ritorno sulle scene di Elden Ring, il titolo di From Software che vede unire le forze del game director Hidetaka Miyazaki (papà di Dark Souls) e dell’autore di A Song of Fire and Ice (meglio conosciuto come Game of Thrones), G. R. R. Martin.

Voci di corridoio piuttosto recenti parlavano di un reveal previsto a fine Marzo. Caso vuole che proprio in quel periodo sia previsto un evento targato Microsoft; i fan hanno presto associato le due cose, ma soltanto due giorni fa Microsoft sembrerebbe aver smentito (definitivamente?) la possibilità di vedere Elden Ring al suo evento.

A gettare ulteriore benzina sul fuoco ci ha pensato il leak di un trailer, che mostra alcuni frammenti del gioco.

Su questo misterioso filmato sappiamo ben poco, ma il noto insider Dusk Golem è voluto intervenire sulla questione per affermare che il materiale rappresenta lo stato dei lavori di un anno fa.

Questa affermazione, in particolare, sarebbe sostenuta anche dal content creator Longqi Bangbangtang, che nel dicembre dello scorso anno aveva diffuso dei concept art di Elden Ring.

Il leaker cinese, però, non si sarebbe fermato a questo. In un suo video egli avrebbe infatti svelato alcune novità sul gioco, in particolare a riguardo di quanto visto nel trailer e delle ambientazioni.

Grazie ad un post dell’utente GeoOwell su Reddit, possiamo fornirvi un elenco dei dettagli svelati da Bangbangtang. Vi ricordiamo che, pur considerando l’affidabilità passata del leaker, questi dettagli non sono confermati ufficialmente dagli sviluppatori, dunque al momento rimangono semplici voci di corridoio.

Innanzitutto, il trailer sarebbe stato destinato solamente ad un utilizzo interno; questo contribuirebbe a spiegare la scarsa qualità del montaggio.

Il filmato sarebbe molto vecchio, come testimoniato anche da Dusk Golem, e risalirebbe almeno al 2020 se non al 2019; la release finale sarà di tutt’altra qualità. L’uscita, peraltro, sarebbe fissata per il 2021.

Per quanto riguarda le ambientazioni di Elden Ring, l’albero gigante visto nel trailer si trova soltanto in un certo regno e non viene utilizzato per connettere l’intero mondo, come succede invece nell’ultimo God of War.

Il castello visibile all’inizio del filmato si troverebbe invece in un regno, mentre la scena con la neve visibile verso la fine del video avrebbe luogo in un regno ancora differente.

Il gigante che traina un carro è un riferimento all’Uomo Verde della mitologia celtica. Il carro deve essere necessariamente trainato da questi giganti per essere spostato.

La scena con la testa del gigante, inoltre, potrebbe essere un riferimento a Musbelheim della mitologia nordica.

Infine, dato che From Software ha disegnato prima i boss e le mappe, e soltanto in seguito gli NPC ed il giocatore, il design dei boss non dovrebbe cambiare, ma il loro posizionamento potrebbe essere differente nel gioco finale

Lo ripetiamo, questa valanga di informazioni è da prendere con le pinze, in quanto al momento sono soltanto indiscrezioni non confermate.

Innegabilmente, però, esse contribuiscono a rinnovare l’interesse verso il progetto, soprattutto considerando che, ancora una volta, verrebbe lasciato intendere un reveal piuttosto imminente (considerando la data di uscita fissata entro la fine dell’anno).