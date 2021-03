Giochi in uscita | Marzo 2021

Ci sono pochi dubbi sul fatto che stiamo vivendo un 2021 che sta tenendo da parte – per usare un eufemismo – i grandi botti: complice anche la situazione che abbiamo vissuto nel 2020, infatti, le uscite sono molto diluite nell’arco delle settimane, con pochi accavallamenti clamorosi che mettano in impaziente attesa gli appassionati. Basti pensare che, in effetti, siamo arrivati a marzo 2021 con le console di nuova generazione, e allo stesso modo le GPU, ancora introvabili.

Il mese, però, ci regalerà comunque degli appuntamenti da segnare sul calendario: vediamo di seguito quali sono quelli più in vista.

Yakuza: Like a Dragon

2 marzo – PS5

A partire dal 2 marzo, Yakuza: Like a Dragon è ufficialmente anche su PlayStation 5, dopo che lo scorso anno aveva fatto il suo debutto su PC e Xbox. Apprezzato nelle recensioni, compresa la nostra, il titolo propone una svolta da JRPG allo storico franchise, riuscendo nell’intento di reinventarlo e di trascinare i giocatori in un mondo unico e caratteristico.

Yakuza: Like a Dragon

Monster Energy Supercross: The Officiali Videogame 4

11 marzo – PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Stadia

Le due ruote fuoristrada di casa Milestone sono pronte a tornare in Monster Energy Supercross: The Official Videogame 4, nuovo appuntamento con il videogioco ufficiale della FIM World Champiosnhip che strizza l’occhio a tutti gli amanti delle due ruote.

Monster Energy Supercross 4

Crash Bandicoot 4: It’s About Time

12 marzo – PC, PS5, XSX, Switch

Dopo aver balzato tra frutti Wumpa e TNT nel 2020, su PS4 e Xbox One, Crash Bandicoot 4 è pronto al grande salto su console di nuova generazione, su PC e su Nintendo Switch: ecco che così è stato fissato l’appuntamento anche con queste piattaforme, ormai letteralmente dietro l’angolo.

Crash Bandicoot 4

Marvel’s Avengers

18 marzo – PS5, XSX

I Vendicatori di casa Marvel ci riprovano: Marvel’s Avengers è già disponibile dallo scorso settembre su PC, PS4, Xbox One e Stadia – e ora è venuto il momento dello sbarco next-gen, che si affianca anche al lancio dei contenuti a tema Occhio di Falco. Riuscirà l’arrivo sulle nuove piattaforme a rendere molto più roseo il futuro degli Avengers nei videogiochi?

Avengers

Crash Bandicoot: On The Run

25 marzo – iOS, Android

Dopo le sperimentazioni di qualche tempo fa, ci siamo per l’approdo su mobile di Crash Bandicoot: On the Run. La reinvenzione in stile endless runner del marsupiale più famoso della storia dei videogiochi arriverà il prossimo 25 marzo sia su iOS che su Android.

Crash Bandicoot: On The Run

Balan Wonderworld

26 marzo – PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX

È Balan Wonderworld ad aprire (in ordine alfabetico, almeno) una data estremamente affollata: il 26 marzo esordirà infatti il nuovo videogioco dell’autore di Sonic, un platform allegro e colorato capace di divertire anche i giovanissimi, su tantissime piattaforme. Lo abbiamo provato e vi abbiamo già raccontato qui le nostre impressioni a caldo.

Balan Wonderworld

It Takes Two

26 marzo – PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Stadia

Segue lo stesso identico percorso It Takes Two: nuovo videogioco dell’autore di A Way Out, questo titolo di avventura e platform in cooperativa vi permetterà di immergerci in una fiaba dai toni surreali e comici, dove la morale c’è e la collaborazione ripaga – a colpi di scenari superati e mini-giochi con cui divertirsi (tormentarsi?). Il nostro Paolo e il nostro Marino lo hanno provato insieme vi hanno svelato cosa ne pensiamo nell’anteprima, con tanto di video gameplay.

It Takes Two

Monster Hunter Rise

26 marzo – Switch

La data accoglie anche Monster Hunter Rise, il nuovo ambizioso episodio della serie di caccia ai mostri di Capcom, che è stato anticipato da una demo e che in futuro sbarcherà anche su PC. Se siete pronti a forgiare le vostre armature, a sfruttare i nuovi insetti che vi affiancheranno nelle battaglie e a dare vita al cacciatore perfetto, sapete cosa dovete fare: leggere l’anteprima del nostro Valentino.

Monster Hunter Rise

Kingdom Hearts (saga completa)

30 marzo – PC

Epic Games Store accoglierà il 30 marzo tutta (TUTTA) la serie di Kingdom Hearts, che finalmente potrete recuperare su una sola piattaforma, senza il rischio di smarrirvi tra i diversi episodi, contro episodi e spin-off che l’hanno animata in tutti questi anni. Troverete così pronti all’acquisto Kingdom Hearts HD 1.5+2.5 ReMIX, Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue, Kingdom Hearts III e Kingdom Hearts: Melody of Memory.

Kingdom Hearts: Melody of Memory

Vi diamo appuntamento al prossimo mese per le uscite dei giochi di aprile!