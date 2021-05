FIFA perde un altro pezzo di Serie A: big italiana in esclusiva su PES 2022

Konami ha annunciato di aver siglato una nuova partnership che porterà un’altra big della Serie A in esclusiva su PES 2022.

Il seguito di eFootball PES 2021 sarà un capitolo vero e proprio, e non un Season Update come quest’ultimo capitolo, progettato con la next-gen in mente.

Il gioco cambierà motore grafico, in particolare, abbandonando quel FOX Engine che ha costituito a lungo l’ultimo lascito di Hideo Kojima.

E pare abbia intenzione di puntare fortemente sulla Serie A, inanellando un’esclusiva dopo l’altra dopo quella firmata con il Napoli (anche se quest’ultima sarà a più lunga gittata).

La nuova squadra italiana assoldata in esclusiva per l’erede di eFootball PES 2021 è l’Atalanta, club che si è piazzato al terzo posto in classifica.

I bergamaschi costituiscono ormai una realtà stabile ai primi posti della graduatoria in Serie A, per cui possono essere considerati a pieno titolo una big del torneo.

Il publisher giapponese è diventato Official Video Game Partner della Società Sportiva Atalanta Bergamasca, il che varrà i diritti esclusivi delle licenze dell’Atalanta.

Queste includono:

nomi dei giocatori

stemmi

kit ufficiali

«A partire dalla stagione calcistica 2021/22», recita il comunicato, «la serie eFootball PES sarà l’unico gioco di simulazione calcistica in tempo reale a includere una riproduzione autorizzata dell’Atalanta».

«Siamo estremamente felici di annunciare la partnership con Konami», ha commentato Luca Percassi, CEO di Atalanta B.C..

«Konami è un marchio internazionale che non ha bisogno di presentazioni. Questo accordo rappresenta un altro importante momento di crescita per l’Atalanta».

Le altre realtà attualmente sotto contratto in esclusiva comprendono AS Roma, SS Lazio e la già menzionata SSC Napoli.

Non sono stati rivelati i dettagli della collaborazione, ma il comunicato offerto dall’editore parla di partnership a lunga durata.

Segnali abbastanza contrastanti dal campionato nostrano, se consideriamo che, a quanto pare, i loghi e le sovrimpressioni della Serie A saranno un’esclusiva di FIFA.

Per il momento, i loghi usati nelle comunicazioni della casa nipponica sono quelli di eFootball PES 2021, ma a quanto pare per la prossima stagione ci sarebbero cambiamenti in programma.

Nonostante non si sia trattato di un episodio interamente nuovo, ad ogni modo, PES 2021 ha ottenuto comunque un ottimo riscontro di pubblico.