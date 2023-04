EA Sports FC, il calcio post-FIFA svela la nuova identità e fissa una data

EA Sports FC, il futuro del calcio di Electronic Arts dopo la separazione con la FIFA, ora fa un altro passo avanti e svela il suo logo, fissando una data.

FIFA 23 è stato quindi l'ultimo videogioco della serie ad avere lo storico nome che tutti abbiamo conosciuto negli anni.

La conferma è arrivata a maggio dello scorso anno, dopo tantissimi rumor sull’eventualità di un cambio di maglia per Electronic Arts.

Dopo le prime informazioni sommarie, tra cui le prime divisioni e squadre che aderiranno a EA Sports FC in termini di licenze, il calcio di EA si mostra nuovamente.

Poco fa, infatti, il profilo Twitter di PlayStation ha svelato il nuovo logo, e quindi presumibilmente il definitivo, di EA Sports FC. Fissando anche una data.

The future of football.#EASPORTSFC invites you to join the club this July. pic.twitter.com/UXqrymVEh8 — PlayStation UK (@PlayStationUK) April 6, 2023

«Il futuro del calcio. #EASPORTSFC ti invita a unirti al club questo luglio.»

Nei prossimi giorni, ci racconta Electronic Arts nel comunicato ufficiale, il marchio EA Sports FC farà il suo debutto in più di 100 partite dei maggiori campionati del mondo.

Gli appassionati di calcio vedranno per la prima volta la nuova identità del marchio attraverso i partner EA Sports che includono Premier League, LaLiga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, WSL, NWSL, CONMEBOL e altri ancora. Personaggi del calcio di tutto il mondo si uniscono a EA SPORTS per dare inizio a una nuova era per il gioco, con centinaia di campionati, squadre, marchi e atleti che condividono oggi il logo EA Sports FC attraverso le loro piattaforme.

Il nuovo marchio prende ispirazione per il suo design direttamente dal gioco e da una forma dominante nella cultura calcistica che rappresenta lo sport in più dimensioni, i triangoli. Dalle tecniche di passaggio agli schemi di gioco, la forma è stata anche intessuta nel DNA delle esperienze calcistiche di EA Sports per decenni. Dagli angoli isometrici delle nostre primissime esperienze a 8 bit, ai poligoni triangolari che compongono ogni pixel dei nostri giochi più moderni, oltre all’iconico simbolo dell’indicatore del giocatore che appare sopra gli atleti in ogni partita.

«È qui che inizia la storia di EA Sports FC. Stiamo partendo da 30 anni di leadership e di storia creando esperienze che uniscono la community calcistica globale e continuando a portarla in un futuro a misura di fan», ha dichiarato Nick Wlodyka, SVP & GM del brand.

I fan possono iscriversi al Club a questo indirizzo ed essere tra i primi a saperne di più, in vista degli aggiornamenti dettagliati sui prodotti che arriveranno a luglio.

Il titolo si prepara intanto a tutto per avere un set di licenze di tutto rispetto, con cifre importanti investite per i campionati più prestigiosi.

Il tutto mentre il panorama dei giochi calcistici continuerà ad ampliarsi, visto che UFL non ha intenzione di mollare il colpo.