Il Milan punta sui videogiochi e sceglie.. eFootball!

Aggiornamento ore 12.45

Con una nota ufficiale, Konami ha confermato ufficialmente che dalla prossima estate il Milan tornerà all’interno del suo eFootball. Questo coinvolgerà il nome, le divise ufficiali, lo stemma, lo stadio Giuseppe Meazza di San Siro e lo scan tridimensionale dei volti fedeli dei calciatori rossoneri.

Come spiegato dal publisher giapponese:

«La partnership sarà ufficialmente attiva dal 1 luglio 2022 e comprenderà i diritti sullo stadio del Milan, San Siro, sulla squadra – con scansioni 3D complete dei volti dei giocatori, sulle divise – in casa, fuori casa, terza maglie e portiere, e altro ancora».

Inoltre, apprendiamo dalla testata specializzata MilanNews.it, sempre molto vicina alle fonti rossonere, che l’accordo avrebbe durata di 7 anni, per un valore di 45 milioni di euro.

Originale

L’AC Milan ha appena comunicato sul proprio sito ufficiale una nuova partnership molto importante: eFootball da adesso sarà il primo training wear partner nella storia del club.

Il titolo calcistico realizzato da Konami apparirà dunque sul training kit ufficiale della squadra rossonera a partire dall’1 luglio: eFootball diventerà così uno dei premium partner della prossima stagione.

Un altro colpo da non sottovalutare dunque per il publisher, nonostante i tanti problemi avvenuti fin dal lancio: la squadra si aggiunge dunque ad altre partnership importanti, tra le quali segnaliamo ad esempio quella avviata con il Napoli in Italia.

Sembra dunque che, nonostante il flop, Konami non abbia intenzione di cambiare nome al simulatore calcistico: eFootball apparirà regolarmente sui training kit del Milan dal prossimo anno.

La notizia arriva proprio pochi giorni dopo l’indiscrezione (via Tuttosport) che vorrebbe il Milan interrompere proprio la partnership con il rivale FIFA 22 (che potete acquistare in offerta su Amazon): l’esclusività di EA Sports sembrerebbe dunque essersi interrotta.

È plausibile dunque pensare che nella prossima edizione di eFootball la squadra rossonera tornerà a essere selezionabile: Konami ha infatti dichiarato di essere «lieta di tornare a lavorare con AC Milan».

Non sono stati svelati nel dettaglio i termini dell’accordo, ma sia il Milan che Konami sottolineano che si tratterà di «una partnership a lungo termine» e che potrebbe dunque durare molti anni.

Anche se il logo del gioco apparirà dunque nel training kit della squadra, non è al momento chiaro se la licenza ufficiale sarà disponibile solo su eFootball: in ogni caso, si tratta di un colpo molto importante che darà ampia visibilità a un gioco che sta attraversando una vera e propria fase di rinascita.

Il 14 aprile sarà infatti disponibile la versione 1.0.0 di eFootball, che nell’augurio di fan e sviluppatori dovrebbe mettere la parola fine una volta per tutte ai diversi problemi del gioco.

Del resto, il cattivo stato del gioco è stato ammesso perfino dagli stessi sviluppatori, che hanno confessato di aver tralasciato la qualità pur di arrivare in tempo con la data programmata.