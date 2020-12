Cyberpunk 2077 ricreato in Dreams è migliore della versione old-gen

Cyberpunk 2077 è disponibile solo da una manciata di giorni ma ha fatto parlare parecchio di sé per via delle problematiche occorse alla versione PS4 e Xbox One.

Ora, il giocatore di Dreams Martin Nebelong – artista freelance che ha lavorato anche per Media Molecule – ha ricreato una splendida sequenza ispirata proprio al titolo CD Projekt RED.

Il video sottostante proviene dal canale YouTube di Martin e ci guida attraverso una parte del processo di creazione della sequenza (realizzata in appena 2 ore), con pioggia e luci al neon che mettono in mostra un comparto scenico realmente sorprendente.

Poco sotto, il filmato:

Non è la prima volta che gli utenti si sbizzarriscono con l’editor di giochi di Dreams su PS4: bellissimo fu infatti lo Spider-Man fan-made, senza contare i sorprendenti Fallout 4, Sonic e – ultimo ma non meno importante – il terrificante Dead Space.

Sulle pagine di SpazioGames trovate la nostra recensione dell’esclusiva PlayStation 4, nella quale vi abbiamo rivelato che «la base è questa, ma tante delle potenzialità promesse e intraviste negli anni dello sviluppo e nell’accesso anticipato trovano qui un compimento, unico e caratteristico.»

Per quanto riguarda Cyberpunk 2077, l’aggiornamento 2.05 di prossima uscita risolverà altri bug e glitch, mentre per cambiamenti più significativi bisognerà aspettare gennaio e febbraio (con le due grandi patch anticipate i giorni scorsi).

Nell’attesa, sulle nostre pagine vi abbiamo fornito il ricco video confronto Xbox One X, Xbox Series S e Xbox Series X, oltra a un’analisi della versione console disponibile dal giorno di lancio del titolo. Ma non è tutto: abbiamo anche spolpato per bene la problematica versione PlayStation 4 con un video confronto e un approfondimento.

Infine, nella nostra recensione della versione PC vi abbiamo spiegato perché in fin dei conti “vivere e morire a Night City” è un’esperienza da vivere assolutamente.

Cyberpunk 2077, sviluppato da CD Projekt RED, è disponibile su console PlayStation 4, Xbox One, PC e Google Stadia dal 10 dicembre 2020. Gli upgrade relativi alle edizioni per PlayStation 5 e Xbox Series X|S arriveranno nei prossimi mesi in data da destinarsi.