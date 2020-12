Nuova patch 1.05 di Cyberpunk 2077, ecco cosa includerà

Non aspettatevi che diventi il gioco su PC o che abbia performance da next-gen, ma su PlayStation 4 e Xbox One migliorerà: è così che CD Projekt RED ha parlato del suo Cyberpunk 2077 nell’odierno incontro di emergenza con i suoi investitori, discutendo del bisogno di aggiornamenti tempestivi che possano mettere una pezza alle mancanze tecniche del titolo sulle console di scorsa generazione.

Dopo aver ammesso che pensava di fare in tempo a migliorare il titolo su PS4 e Xbox One, e che per questo motivo non lo ha mostrato prima del lancio, la compagnia ha discusso anche del fatto che non intende cambiare il prezzo del gioco, come vi abbiamo raccontato qui. Al di là di questo, tante delle domande degli investitori si sono concentrate sull’arrivo delle imminenti patch, che dovranno necessariamente migliorare la situazione.

Cyberpunk 2077 su PC

Con la sua lettera di scuse la casa polacca aveva anticipato l’arrivo di una patch 1.05 nei prossimi giorni, rimandando poi a gennaio e a febbraio per due patch maggiori. Una visione confermata anche davanti agli investitori, rispondendo ai quali il CEO Adam Kicinski ha fatto sapere che l’aggiornamento in arrivo a breve risolverà altri bug e glitch, mentre per cambiamenti più significativi bisognerà aspettare.

Come dichiarato dal dirigente agli investitori:

Per console abbiamo già rimosso numerosi crash con l’ultima patch. Puntiamo a risolverne di ulteriori con la prossima, in modo che le persone possano godersi il gioco durante le vacanze, mentre aggiornamenti maggiori arriveranno a gennaio e a febbraio. Vi preghiamo di aspettare.

Quando, comunque, un investitore ha chiesto quanto stiano costando queste patch per i conti di CD Projekt, Kicinski non ha esitato, spiegando che la compagnia è tenuta a mantenere le promesse che aveva fatto ai suoi consumatori:

Il costo di applicare patch al gioco non è rilevante rispetto a quello che possiamo perdere, qui. Abbiamo fatto una promessa e continueremo a lavorarci.

Quanto a lungo sarà supportato Cyberpunk 2077?

In caso, invece, vi steste domandando quanto a lungo Cyberpunk 2077 sarà supportato con nuove patch, la compagnia polacca ha fatto sapere che ci sarà un team dedicato unicamente alle patch per migliorare il gioco almeno fino a febbraio, quando è atteso il secondo aggiornamento maggiore.

Su come siano distribuiti gli incarichi in CD Projekt ora come ora, Kicinski ha spiegato:

Il team mobile sta lavorando su mobile, il team di Gwent è concentrato su quello. Quello di Cyberpunk continuerà a lavorare sulle patch e intanto continuiamo a lavorare su futuri progetti. Almeno fino a febbraio, ci saranno persone impegnate a creare patch per il gioco.

Da qui a un paio di mesi, insomma, CD Projekt RED conta di aver sistemato tutte le maggiori problematiche del titolo. Rimane da vedere, invece, quando saranno pubblicate le versioni specificamente PS5 e Xbox Series X|S, considerando che gli utenti next-gen stanno esplorando Night City in retrocompatibilità.

Cyberpunk 2077 è disponibile dal 10 dicembre su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia. Il titolo vi mette nei panni del mercenario personalizzabile V, facendovi scegliere come approcciarvi alla città e agli incarichi che avrete davanti, rievocando lo spirito da gioco di ruolo di Cyberpunk 2020. Nella nostra video recensione abbiamo apprezzato particolarmente la libertà e la profondità di cui il giocatore gode all’interno del mondo di gioco, evidenziando però le mancanze dell’IA – che CD Projekt RED ritiene un bug da risolvere.

Se volete capire come giri il gioco su PS4 (base) e su PS5 (dove gira praticamente l’edizione PS4 Pro), vi raccomandiamo il nostro video speciale.