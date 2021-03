Cyberpunk 2077, il multiplayer potrebbe aver fatto una brutta fine

Cyberpunk 2077 ha ricevuto nelle scorse ore l’importante patch 1.2, la quale porta un gran numero di novità al gioco targato CD Projekt RED (specie per quanto riguarda le versione per console old-gen).

Com’è noto, il gioco avrebbe dovuto ricevere anche una modalità multiplayer, probabilmente solo dopo che lo studio avrà “aggiustato” i problemi segnalati in questi mesi, oltre ai primi DLC gratuiti e alla versione per console next-gen.

In un aggiornamento rilasciato oggi, il presidente Adam Kiciński ha reso noto che lo studio avrebbe deciso di cambiare le carte in tavola proprio per quanto concerne il comparto multigiocatore di Cyberpunk 2077 (via IGN USA).

Kiciński aveva confermato che il prossimo Tripla A della compagnia sarebbe stato proprio il multiplayer di Cyberpunk 2077, sebbene ora lo studio polacco potrebbe aver deciso di riconsiderare i piani, in virtù di un nuovo approccio più agile e “snello” e incentrato sullo sviluppo congiunto di più progetti per entrambi i franchise chiave della compagnia – includendo quindi nell’equazione anche The Witcher – sebbene al momento le uscite per il 2022 non siano state rese note.

Tuttavia, questo non condanna a morte certa il multiplayer di Cyberpunk 2077: all’inizio di quest’anno, Michał Nowakowski aveva ribadito che questa modalità era il titolo Tripla A che CD Projekt stava sviluppando parallelamente alla campagna principale. Ora, quindi, non è chiaro se il multigiocatore sia stato ulteriormente rinviato o, nella peggiore delle ipotesi, cancellato dal calendario. Vi terremo aggiornati.

Ricordiamo che, sempre durante la giornata di oggi, la compagnia ha acquisito lo studio di sviluppo canadese Digital Scapes, con sede a Vancouver, il quale si unirà a quelli di Varsavia, Cracovia e Breslavia.

Cyberpunk 2077 è disponibile dal 10 dicembre 2020 su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia. L’aggiornamento per console next-gen PS5 e Xbox Series X|S arriverà nel corso del 2021.