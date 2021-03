Non solo Cyberpunk: CD Projekt svela la roadmap del 2021 (c’è anche The Witcher)

Giornate di grandi novità in casa CD Projekt RED: solo poche ore fa la compagnia con sede in Polonia a confermato l’apertura di uno studio a Vancouver nato dall’acquisizione di Digital Scapes, in modo da riuscire a dare il via a una nuova strategia che interesserà tutto il 2022.

A quanto pare, però, il 2021 riserverà ancora qualche gradita sorpresa ai giocatori del mondo intero. CD Projekt ha infatti svelato la roadmap aggiornata delle prossime uscite relative sia a Cyberpunk 2077 che – sorpresa – anche al mondo fantasy di The Witcher.

Come prima cosa sono attese al varco altre patch e update per l’avventura ambientata a Night City, inclusi i DLC scaricabili in forma assolutamente gratuita (i cui nomi potrebbero essere trapelati già questa mattina). Confermato, sempre per l’anno in corso, l’upgrade next-gen per le versioni PS5 e Xbox Series X|S.

Per quanto riguarda il mondo di Geralt di Rivia, è in arrivo uno spin-off chiamato The Witcher: Monster Slayer, un videogioco in realtà aumentata sviluppato da Spokko e atteso prossimamente su iOS e Android. Confermato anche l’aggiornamento next-gen per The Witcher 3: Wild Hunt, oltre a nuovi e interessanti contenuti per il gioco di carte GWENT.

Insomma, ora più che mai il futuro di CD Projekt (dopo mesi piuttosto difficili, costellati di problematiche di ogni genere, incluso un attacco hacker) sembra essere decisamente roseo.

Cyberpunk 2077 è uscito il 10 dicembre 2020 su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia. La patch 1.2 è stata rilasciata ieri sera (con una valanga di novità).