I DLC di Cyberpunk 2077 hanno un nome (ma uno è stato cancellato)

Durante la serata di ieri, 29 marzo, CD Projekt RED ha finalmente rilasciato l’attesissima patch 1.2 per il suo Cyberpunk 2077. L’aggiornamento, rinviato per via di un attacco hacker subito dal team di sviluppo polacco a inizio anno, ha portato una valanga di migliore (e qualche problema).

Ora, dopo i primi accenni dei giorni scorsi, sarebbe emersi in rete i nomi dei DLC che espanderanno in modo significativo l’esperienza vissuta tra le strade malfamate di Night City.

L’informazione è stata resa nota dall’utente di Reddit PricklyAssassin (via DualShockers), il quale avrebbe anche rivelato che uno dei contenuti aggiuntivi previsti sarebbe stato cancellato da CD Projekt (non è chiaro quale). Ecco l’elenco completo dei DLC, poco più in basso:

Ripperdocs Expansion

Body Shops Expansion (opzioni per tatuaggi, piercing, ecc.)

Fashion Forward Expansion (espansione per il vestiario)

Gangs of Night City

Body of Chrome (un’espansione per Lizzy Wizzy)

Rides of the Dark Future

The Relic (forse, un’espansione per Johnny Silverhand)

Neck Deep (potrebbe espandere i finali del gioco)

Night City Expansion (interni per edifici, e opzioni per acquistare appartamenti).

Tutti i DLC sopra elencati saranno offerti (pare) in forma assolutamente gratuita, mentre il pass di espansione avrà un prezzo di 14,99 dollari (in maniera simile a quanto visto con The Witcher 3: Wild Hunt). Ovviamente, aspettiamo che sia CD Projekt a confermare il tutto, con la consueta comunicazione ufficiale.

Ricordiamo che, nonostante il rilascio della nuova patch, il gioco non è ancora tornato disponibile sul catalogo del PlayStation Store (da dove manca da circa tre mesi).

Cyberpunk 2077 è acquistabile dal 10 dicembre dello scorso anno su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia. Nei prossimi mesi dell’anno è atteso al varco anche l’upgrade per console next-gen, ossia PS5 e Xbox Series X|S.