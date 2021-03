CD Projekt nei guai? No, nasce CD Projekt RED Vancouver

Il lancio di Cyberpunk 2077 è stato sicuramente problematico per i ragazzi e le ragazze del team di CD Projekt RED. Nonostante i numerosi problemi riscontrati in questi lunghi mesi, la patch 1.2 del gioco segna una sorta di piccola “rinascita” per lo studio polacco.

Difatti, è di poco fa la notizia che la compagnia ha acquisito lo studio di sviluppo canadese Digital Scapes, con sede a Vancouver. Il team si unirà a quelli già attivi a Varsavia, Cracovia e Breslavia, diventando a tutti gli effetti CD Projekt RED Vancouver. Qui trovate la comunicazione ufficiale.

Lo studio canadese di Digital Scapes (con cui CDPR collaborava dal 2018) è composto da ex-dipendenti di BioWare, Radical Entertainment e Relic. Si tratta, di fatto, di un primo step verso un’espansione oltreoceano per lo studio polacco che ha dato i natali a Geralt di Rivia.

Ecco le parole di Marcin Chudy, capo dello studio di Vancouver:

Siamo molto entusiasti di entrare a far parte di uno studio che crea esperienze incredibilmente coinvolgenti e di vasta portata, come la trilogia di The Witcher e Cyberpunk 2077. Crediamo che il nostro contributo nell’area del gameplay e della tecnologia possa renderle ancora più accattivanti. Essendo un polacco canadese, personalmente provo grande soddisfazione nel costruire un ponte tra le industrie di sviluppo. Questa è una grande opportunità per gli sviluppatori canadesi di essere coinvolti nell’incredibile proprietà intellettuale di CD Projekt, attingendo al pool di talenti intenti nella creazione di giochi.

CD Projekt RED Vancouver non ha al momento confermato di essere lavoro su qualcosa attualmente in fase di sviluppo. L’analista e insider Daniel Ahmad ha comunque portato all’attenzione che CDPR ha intenzione di dare il via a “una nuova strategia per il futuro”, visto che a partire dal 2022 lavorerà contemporaneamente a più giochi Tripla A ed espansioni, in parallelo.

Inoltre “le future campagne di marketing saranno molto più brevi, con contenuti promozionali rilasciati in prossimità dell’uscita effettiva del gioco in questione”.

CD PROJEKT says it has a new strategy going forward

Starting in 2022 – it will begin to work on multiple AAA games and expansions in parallel

Also "Future marketing campaigns will be much shorter, with promotional content released closer to the actual release of the given game" https://t.co/LhIiIxHDTu

