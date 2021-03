Cyberpunk 2077, la patch 1.2 è online!

AGGIORNAMENTO: La patch occuperà ben 43,189 GB di spazio libero relativamente alla versione per personal computer e console.

Dopo averlo preannunciato nel corso della mattinata, CD Projekt RED ha da poco rilasciato la patch 1.2 di Cyperpunk 2077 per PC, PS4, Xbox One (la versione Google Stadia arriverà nei prossimi giorni). Poco sotto, il tweet ufficiale pubblicato dallo sviluppatore polacco.

Patch 1.2 for Cyberpunk 2077 is now live on PC and consoles! A version for Stadia will follow later this week.

The list of changes for this update is available here: https://t.co/gbDIp90CXG pic.twitter.com/gt64a8DPzW — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) March 29, 2021

Tra i cambiamenti più importanti (la cui lista completa è davvero impressionante), segnaliamo che veicoli della polizia non svaniscono più subito dopo essere saliti sull’auto di Kerry (durante la missione Rebel! Rebel!), oltre al fatto che progressi di gioco non si bloccheranno più se i giocatori sceglieranno due volte la stessa battuta corporativa parlando con Hanako (durante la missione Search and Destroy).

Ma non solo: sono anche stati risolti diversi problemi legati a comportamenti errati dei PNG in combattimento, quelli inerenti alla corretta visualizzazione degli indicatori di due punti di viaggio rapido e vari bug che portavano i personaggi non giocanti a compenetrare gli oggetti.

La cosa curiosa è che l’upgrade corregge anche un bizzarro problema legato a un errore di battitura, più in particolare quello legato a un determinato cartello stradale presente a Night City.

Al momento in cui scriviamo non è chiaro se queste (ennesime) correzioni basteranno a far sì che il gioco torni finalmente sul catalogo del PlayStation Store, da dove manca da circa tre mesi.

Nonostante questa situazione di stallo, CD Projekt si starebbe impegnando anche a realizzare ben tre espansioni per il gioco, nonostante al momento manchi una conferma ufficiale al riguardo.

Cyberpunk 2077 è disponibile dal 10 dicembre dello scorso anno su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia. Nei prossimi mesi sono previsti i primi DLC, il multiplayer e l’upgrade per console next-gen (vale a dire PS5 e Xbox Series X|S).