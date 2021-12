Cyberpunk 2077, CD Projekt Red ha velocizzato una parte della storia

Se c’è un videogioco che ricorderemo negli ultimi anni, per motivi più o meno diversi, quello è senz’altro Cyberpunk 2077.

Il lavoro di CD Projekt Red tratto dal famoso gioco di ruolo è stato uno dei blockbuster più attesi, e all’uscita ha scatenato un vero e proprio polverone.

I giocatori chiedono a gran voce, da mesi e mesi, gli aggiornamenti next-gen del gioco che non hanno ancora una data, ma ora sappiamo quando poterli aspettare più o meno.

Nell’attesa, però, c’è chi ha voluto creare una modalità VR, grazie ad un lavoro strepitoso fatto da un modder.

Di tutti i problemi di sviluppo che Cyberpunk 2077 ha subito, ci sono senz’altro una serie di tagli che il titolo ha dovuto subire per poter rispettare la data di uscita.

Oltre ad elementi di natura tecnica, come le famigerate versioni per console old-gen, oggi scopriamo che alcuni parti della storia sono state rese volutamente più veloci.

Una in particolare, che riguarda Jackie il compare di V, che con un trucco è stato reso molto poco presente nella storia finale. Nonostante Jackie appaia in praticamente tutti i trailer di Cyberpunk 2077, l’amico del protagonista viene subito eliminato dalla storia.

Una cosa che ha fatto molto discutere i fan, che volevano più sezioni con lui, al di là del montaggio in cui vediamo i sei mesi di scorribande dei due edgerunner.

Tramite un’intervista di Forbes possiamo scoprire perché quella sezione è stata velocizzata, dalle parole del senior cinematic designer Paweł Ochocki:

«Se avessimo speso quei sei mesi qui con Jackie, dal punto di vista della sceneggiatura sarebbe stato estenuante e molto lungo, prima che l’azione vera cominci. […] Espandere il gioco prima della parte in cui il chip di Johnny Silverhand entra nella testa non funziona per quello che volevamo raccontare dopo.»