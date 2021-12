Come dovrebbe essere Cyberpunk 2077 next-gen? Così

Cyberpunk 2077 è ormai uscito da circa un anno, nonostante il lancio sia ricordato dai più per i numerosi problemi tecnici (tra cui bug, glitch e molto altro) legati alla versione console.

Sebbene la versione PC del gioco fosse invece pressoché ottimale, le edizioni PlayStation e Xbox erano al limite dell’ingiocabile, nonostante col passare dei mesi l’uscita di varie patch e hotfix abbiano tentato di sanare la situazione.

Forse, anche per il fatto che un gran numero di giocatori abbia deciso di riempire Steam con recensioni positive sembra che il gioco stia tornando sulla cresta dell’onda.

Tanto che, nella speranza di CD Projekt, c’è proprio quella che il titolo possa essere rivalutato, magari anche dopo l’arrivo delle tanto attese versioni per console di nuova generazione, vale a dire PS5 e Xbox Series X|S. Nell’attesa, qualcuno ha deciso di dare vita alla “sua” edizione next-gen.

Ora, come riportato anche da Wccftech, un nuovo video in 4K mostra Cyberpunk 2077 con l’implementazione DLSS 2.3 (rigorosamente non ufficiale) assieme a più di 50 mod.

L’ormai ben noto Digital Dreams ha infatti messo in mostra il gioco di ruolo sviluppato da CD Projekt RED con DLSS 2.3, un gran numero di mod e con le impostazioni grafiche più elevate possibili.

Inutile dire che in questo stato il gioco diventa automaticamente uno dei giochi open-world più belli da vedere di sempre, come testimoniato dal filmato che trovate nel player sottostante.

Cyberpunk 2077 deve ancora fare il suo debutto su PlayStation 5, Xbox Series X e Xbox Series S: staremo a vedere se la qualità tecnica e non solo si avvicinerà proprio a quella dei PC di fascia alta, invero piuttosto elevata di suo.

Questa settimana, CDPR ha confermato in ogni caso che le nuove versioni del gioco sono sulla buona strada per un rilascio nel primo trimestre del 2022 e sono attualmente in fase di test.

Ricordiamo anche che Cyberpunk 2077 aveva promesso una modalità multiplayer prima del lancio, salvo poi decidere di scartarla, sebbene una delle ultime patch avrebbe però svelato che la feature sarebbe quasi pronta.

Infine, il presidente di CD Projekt RED Adam Kicinski ha discusso i piani delle prossime patch del gioco previste nelle prossime settimane (due delle quali saranno davvero molto importanti).