Cyberpunk 2077, in attesa della next-gen a gennaio arriva la modalità VR

Il 2021 sta arrivando alla fine, e l’uscita di Cyberpunk 2077 sembra quasi un lontano ricordo di una generazione fa.

Il titolo di CD Projekt Red ne ha subite molte, ne sono successe tante dal lancio ad oggi, e ancora si continua a parlare dell’avventura cyberpunk.

È passato un anno da Cyberpunk 2077, e per festeggiare è stato messo in vendita l’orologio ufficiale del gioco che costa quanto una PS5.

E dopo tutto questo tempo ancora non c’è traccia delle versioni next-gen del gioco, se non una data generica.

Questo non ha fermato assolutamente la community dei fan di Cyberpunk 2077, che hanno supportato il gioco in ogni modo anche con una serie di mod.

Mentre le versioni per PS5 e Xbox Series X|S ancora sono molto lontane, qualcuno ha ben pensato di far diventare Cyberpunk 2077 ancora più… cyberpunk.

A gennaio, infatti, uscirà una mod per poter giocare al titolo CD Projekt Red in realtà virtuale, come riporta PC Gamer.

L’autore è famoso nella community dei modder, perché è stato già autore di una mod simile per GTA V e Red Dead Redemption 2.

Luke Ross ha annunciato, tramite la sua pagina Patreon, che se non ci sono intoppi la mod VR per Cyberpunk 2077 sarà disponibile a partire da gennaio.

Ross ha commentato il lavoro dicendo che, a differenza di quanto fatto per i citati titoli Rockstar Games, in Cyberpunk 2077 le cose dovrebbero andare meglio per via dell’engine di gioco, che è più malleabile per la VR, ma soprattutto per il fatto che si tratta di un gioco che è già in prima persona, quindi più affine alla tecnologia in questione.

Nell’attesa di vedere questo interessante lavoro, ecco un assaggio di come potrebbe essere il titolo in versione next-gen, invece.

Anche The Witcher 3, in versione migliorata, sarà tra le prossime cose che vedremo da parte di CD Projekt Red, che è pienamente concentrata su questi progetti.