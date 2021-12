Cyberpunk 2077 festeggia il compleanno con l’orologio ufficiale (e costa quanto PS5)

Cyberpunk 2077 si sta finalmente preparando a festeggiare il suo primo compleanno: l’ambizioso RPG di CD Projekt è infatti stato reso disponibile sul mercato a partire dal 10 dicembre dello scorso anno.

Il lancio di Cyberpunk 2077 è stato sicuramente burrascoso, soprattutto a causa dello stato in cui è stato reso disponibile su console, ma il titolo sta lentamente riuscendo a riprendersi: per celebrare il primo imminente compleanno, CD Projekt ha deciso di lanciare sul proprio store un orologio ufficiale particolarmente prezioso.

Come segnalato da TheGamer, il team ha infatti annunciato che a partire da oggi saranno aperti i pre-order sul nuovo prodotto realizzato in collaborazione con Blonie, una nota azienda polacca produttrice di orologi.

L’orologio ufficiale è stato intitolato il T-2077: potete ammirarne l’elegante design nelle immagini che vi riporteremo di seguito.

Blonie lo ha descritto come il prodotto ideale per chi «vuole dividere il proprio tempo tra il 2021 e il mondo virtuale di Cyberpunk 2077», presentandosi dunque come un orologio futuristico.

Vale però la pena di sottolineare che non sono presenti particolari funzioni aggiuntive o nascoste: il prodotto si presenta unicamente come un elegante orologio digitale, con un cinturino in titanio che presenta il logo di Cyberpunk 2077.

Eppure, nonostante la sua semplicità, per potervene assicurare uno sarà necessario spendere una cifra non inferiore a 499$, ovvero lo stesso prezzo consigliato di una PS5 con lettore ottico, sempre ammesso che non ci si rivolga ai bagarini.

Fortunatamente, per il mercato europeo e italiano basteranno «solo» 440 euro più le spese di spedizione, con un prezzo comunque superiore alla PS5 in versione digitale: il pre-ordine può essere effettuato al seguente indirizzo.

La cifra viene però giustificata con l’inclusione di un NFT: un certificato digitale di autenticità nel quale sarà riportato il numero seriale del nostro acquisto, come garanzia di possedere un pezzo unico.

I pre-ordini saranno aperti da oggi sul negozio ufficiale di CD Projekt: in ogni caso, ricordiamo che proprio in questi giorni lo studio di sviluppo ha tenuto una call con i suoi investitori, svelando diverse informazioni interessanti per il futuro della saga. Per esempio, è stata finalmente svelata la finestra di lancio per le versioni next-gen e i prossimi update.

CD Projekt ha inoltre chiarito che nel futuro dei suoi franchise importanti, non solo Cyberpunk quindi ma anche The Witcher, ci sarà anche il multiplayer: diverse attività multigiocatore saranno aggiunte gradualmente.

Infine, ma non per ordine di importanza, la software house ha anche voluto fare chiarezza su una possibile inclusione su Xbox Game Pass e PlayStation Now, sottolineando che sia ancora troppo presto per aggiungere Cyberpunk 2077 in abbonamento.