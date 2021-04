Call of Duty Warzone, disponibile un nuovo update: ecco cosa cambia

Call of Duty Warzone ha appena ricevuto un aggiornamento che include dei fix per la mappa e per l’evento Hunt for Adler, insieme a numerose aggiunte in grado di migliorare la fruibilità generale del titolo.

Il free-to-play è reduce dalla scomparsa di Verdansk, che dopo l’esplosione tanto attesa (nel bene e nel male) dai giocatori, ha ricevuto un vero e proprio “reboot” temporale che l’ha riportata agli anni’80, in pieno clima di Guerra Fredda.

Verdansk 84 è solo una delle tante novità arrivate nel corso della Stagione 3, da aggiungersi a quelle relative alla modalità multiplayer, alle armi, agli immancabili Zombie e non solo.

Il profilo Twitter di Raven Software, sviluppatore del gioco insieme a Infinity Ward, ha pubblicato l’elenco delle novità incluse nel nuovissimo (e già disponibile) update.

🛠️ A #Warzone update is going live now!

Includes fixes for the Hunt for Adler event, map exploits, and various other issues.

The Season Three notes have been updated (see *April 28th – Update): https://t.co/IeZQAgkEqI pic.twitter.com/QCSu0XwNX5

— Raven Software (@RavenSoftware) April 28, 2021