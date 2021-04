Call of Duty Warzone, la roadmap della Stagione 3

Come da programma, l’evento di Call of Duty Warzone che avrebbe portato alla distruzione della mappa Verdansk è arrivato.

La mappa che ha accompagnato i giocatori del battle royale per tanti mesi è stata infine distrutta da una spettacolare esplosione nucleare.

Ciò ha dato ufficialmente il via alla Stagione 3, la quale ha preso ufficialmente il via a partire dalla giornata di oggi, 22 aprile.

Poco sotto trovate tutti i contenuti relativi alla roadmap della terza stagione, tra cui armi, operatori, arene e modalità di gioco disponibili sia in Black Ops Cold War che in Warzone:

Mappe multigiocatore

Yamantau (6v6): al lancio

Diesel (2v2, 6v6): al lancio

Standoff (6v6): durante la stagione

Duga (Multi-Team): durante la stagione

Modalità multiplayer

Età della pietra: al lancio

Multi-Team Elimination: durante la stagione

Scorestreak multigiocatore

Strafe Run (al lancio)

Armi

PPSH-41 (SMG): al lancio

Swiss K31 (fucile da cecchino): al lancio

Coltello balistico: Warzone – durante la stagione

Carv.2 (Tactical Rifle): in-season

AMP63 (pistola): durante la stagione

Mazza da baseball: durante la stagione

Operatori

Knight: durante la stagione

Wraith: al lancio

Capitano Price: al lancio

Antonov: durante la stagione

Warzone

Aggiornamento della mappa

Evento: Caccia ad Adler

Zombi

Duga – Outbreak

Aggiornamento sul campo – Crescita tossica

Cargo Truck, Fav – Outbreak Vehicles

Extra

4 nuovi livelli di prestigio multigiocatore

Battle Pass da 100 livelli inedito

Evento mid-season: “season 3 reload”

Ricordiamo che la Stagione 3 ha visto l’ingresso di Rebirth Island, l’isola su cui si svolgeranno da ora partite dalle dimensioni più ridotte rispetto al passato.

Verdansk è in ogni caso destinata a tornare con un nuovo look che la vedrà ambientata durante gli anni della Guerra Fredda.

Ma non solo: poche ore fa i membri del team Infinity Ward hanno anche rivelato alcune interessanti curiosità relative allo sviluppo di Call of Duty Warzone, compreso il primo nome in codice del gioco.