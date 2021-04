Call of Duty: Warzone, volete vedere Verdansk 84? Eccola!

Activision ha rilasciato un nuovo trailer che mostra finalmente la nuova mappa Verdansk 84 di Call of Duty: Warzone.

Il trailer, pronto a festeggiare il debutto della Stagione 3 e visionabile poco più in basso, vede la partecipazione straordinaria di guest star come il cantante Jack Harlow, il comico web Druski e il rapper Swae Lee (tutti ovviamente in carne ed ossa).

L’uscita della Stagione 3 di Warzone porta con sé un nuovo Battle Pass, una manciata di nuove armi come il PPSH-41 SMG e il fucile da cecchino svizzero K31, oltre a una nuova serie di sfide nell’ambito dell’evento noto come Hunt for Adler.

Come riportato anche da Twinfinite, Verdansk 84 è una versione a tema anni ’80 della mappa originale di Warzone, bombardata alcune ore fa a seguito di un evento speciale del battle royale, tenutosi ieri sera.

Leggi anche: la classifica dei migliori capitoli del franchise di Call of Duty.

La seconda parte dell’evento avrebbe dovuto tenersi durante la serata di oggi, 22 aprile, ma a quanto pare sembra che lo sviluppatore Raven Software abbia deciso di pubblicare Verdansk 84 in anticipo di qualche ora rispetto alla tabella di marcia (non che la cosa dispiaccia, anzi, tutt’altro)

Come suggerisce il trailer, i giocatori possono unirsi da ora ai loro amici in rete e iniziare a sfidarsi nella nuova mappa Verdansk 84 da ora su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X | S e PC.

Infinity Ward ha da poco anche diffuso alcune curiosità circa lo sviluppo di Call of Duty Warzone, rivelando in esclusiva anche il primo nome in codice utilizzato per identificare l’ormai celebre battle royale.