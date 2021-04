Xbox Store, sconti fino all’85%: ci sono Assassin’s Creed e Call of Duty

Anche questa settimana sono tornate le Promozioni Gold su Xbox Series X|S, con tantissimi giochi del catalogo di Xbox Store scontati fino all’85% per tutti gli abbonati al servizio Live Gold o Game Pass Ultimate.

Tra le offerte della scorsa settimana c’era anche Call of Duty: Black Ops Cold War, l’ultimo capitolo della saga sparatutto di Activision: se vi eravate persi l’offerta sarete felici di sapere che, visto il successo dell’iniziativa, Microsoft ha deciso di rinnovarla anche per questa settimana.

Potete dunque ancora acquistarlo con uno sconto del 30% in edizione Cross-Gen o, se preferite, puntare alla Ultimate Edition scontata del 25% ed anch’essa ottimizzata per la next-gen.

Per gli appassionati di una delle saghe più conosciute di Ubisoft segnaliamo inoltre la presenza di numerose offerte sulla serie di Assassin’s Creed, incluso un interessantissimo sconto del 70% su Odyssey, il capitolo che precede l’eccellente Valhalla.

Uno dei titoli maggiormente scontati è invece Metro: Last Light Redux, lo sparatutto narrativo in promozione con uno sconto dell’85% e disponibile perciò all’incredibile prezzo di 2,99€ per gli abbonati Xbox Live Gold.

Sono tornate le Promozioni Gold su Xbox Store

Di seguito vi proponiamo una nostra selezione delle Promozioni Gold disponibili su Xbox Store per questa settimana:

Se volete consultare voi stessi la lista completa dei titoli in promozione per Xbox Series X|S, Xbox One e Xbox 360, potete farlo semplicemente cliccando qui o accedendo direttamente dalla vostra console alla pagina dedicata presente nello store.

Per potere approfittare di queste offerte avrete a disposizione una settimana a partire da oggi: il prossimo 4 maggio le attuali proposte saranno infatti sostituite da altri ambiti titoli.

Le Promozioni Gold sono solo una delle tante iniziative riservate a chi è abbonato al servizio online a pagamento di Xbox: ogni mese vengono infatti messi in regalo diversi titoli e Microsoft ha già annunciato quali saranno i prossimi.

Ricordiamo che l’abbonamento Live Gold è incluso all’interno di Xbox Game Pass Ultimate: nella giornata di ieri è già stato annunciato quale sarà il primo gioco disponibile a maggio.

Se siete curiosi di scoprirne di più su Xbox Game Pass, abbiamo realizzato una guida dedicata che risponderà a tutte le vostre domande.