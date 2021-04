Call of Duty: Warzone, arriva la versione PS5: ecco cosa cambia

Solo poche ore fa, l’evento di Call of Duty Warzone ha portato alla distruzione della mappa Verdansk, dando ufficialmente il via alla tanto attesa Stagione 3 del battle royale.

Dopo una spettacolare esplosione nucleare che ha cambiato per sempre i connotati alla mappa, facendola tornare “indietro nel tempo” ai gloriosi anni ottanta con Verdansk 84, sembra proprio che le novità non siano finite qui.

Activision ha finalmente confermato che una versione PS5 nativa di Call of Duty: Warzone è ora in fase di sviluppo, oltre a un’edizione per Xbox Series X|S.

Durante una conferenza stampa a cui ha partecipato il sempre bene informato Charlie Intel, il direttore creativo di Raven Software – Amos Hodge – ha rivelato che un «team tecnologico dedicato» sta lavorando alla versione aggiornata per PlayStation 5 e Xbox.

Lo studio non ha rivelato quando sarà pronta questa edizione next-gen del battle royal, ma ha confermato per il gioco tempi di caricamento più rapidi e il supporto ai 120 Hz. Ma non solo: il team sta anche valutando se è possibile aggiungere o meno uno slider FOV alle versioni console.

L’unico dubbio è relativo ancora una volta alle dimensioni del file di gioco: la speranza è che, relativamente alle versioni next-gen, Activision decida di ridurre sensibilmente il numero di GB necessari all’installazione del battle royale su hard disk.

