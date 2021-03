Assassin’s Creed, Cory Barlog (God of War) non riesce a finirne uno

Il creative director dell’ultimo God of War Cory Barlog ha condiviso un interessante pensiero da fan della longeva saga di Assassin’s Creed.

La serie di Ubisoft ha appena perso il narrative director Darby McDevitt, che ha annunciato il suo addio soltanto nella giornata di ieri.

Barlog si professa un grande appassionato del franchise ma ammette, in una manciata di tweet, di avere un grosso problema con i giochi basati sulla proprietà intellettuale.

«Quando gioco Assassin’s Creed, uno qualunque, voglio sempre abbandonarlo la prima volta in cui veniamo mandati nel futuro», ha raccontato, lui che ha esordito in God of War come director del secondo episodio ormai tanto tempo fa.

«La seconda volta solitamente li abbandono. Sono pienamente consapevole che c’è un grandissimo gioco dopo, solo sembra che io non riesca ad essere affatto legato alla storyline nel futuro. Non è che la storyline del futuro non sia buona, è solo che fatico ad esserne entusiasta quando tutto quello che voglio fare è essere un assassino, o un pirata, o esplorare l’Antico Egitto».

Per questa ragione, l’unico Assassin’s Creed che Barlog abbia mai finito è stato Black Flag, «perché la fantasia dei pirati era così forte».

«Ma ci ho messo un sacco di tempo», comunque, a riprova che uno dei problemi che abbiamo sottolineato nella nostra recensione di Assassin’s Creed Valhalla è sentito da molti giocatori in giro per il mondo.

Un segnale, evidentemente, di quello che possiamo aspettarci nella nuova IP fantascientifica che si dice sia in cantiere in Santa Monica Studio proprio sotto la guida del creativo.

Nel mirino, prima di allora, c’è però il secondo capitolo del nuovo filone norreno di God of War, in calendario per il 2021 su PS5.

Il lancio, che in tanti ritengono non sarà celebrato davvero nella finestra indicata da Sony, potrebbe avvernire anche su PlayStation 4, sebbene il publisher ci stia ancora pensando.

Quanto al titolo di Ubisoft Montreal, Valhalla continua ad essere aggiornato con un piano di contenuti post-lancio gratuito e una prima espansione in uscita ad aprile.