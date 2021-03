God of War 2 nel 2021? Halo e Starfield? Jason Schreier risponde (e sono guai)

Il sequel delle avventure di Kratos e figlio, noto al momento con il titolo di God of War Ragnarok, è atteso nel corso del 2021, sebbene ad oggi manchi una data di lancio ufficiale.

La mancanza di notizie lascia intendere neanche troppo sottilmente un posticipo del gioco al prossimo anno, sebbene manchi comunque una comunicazione ufficiale da parte di Sony Santa Monica.

Il logo di Ragnarok.

Nelle scorse settimane il sempre ben informato Jason Schreier di Bloomberg è intervenuto brevemente sulla questione sui social, rivelando che secondo il suo modesto parere Kratos e Atreus non torneranno nel corso di quest’anno.

Ulteriore conferma è un Tweet del giornalista pubblicato poche ore fa, in risposta a un utente che chiedeva lumi circa il lancio di Ragnarok nel 2021 (via Reddit).

Lol — Jason Schreier (@jasonschreier) March 19, 2021

D: Quindi il prossimo God of War uscirà nel 2021, giusto? R: LOL

La sonora risata (virtuale) da parte di Schreier lascia intendere che purtroppo le speranze di vedere quest’anno il sequel del kolossal uscito su PS4 nel 2018 sono davvero molto scarse.

Ma non è tutto: il giornalista ha anche risposto in merito a un utente che cercava di rassicurare se stesso circa il fatto che quest’anno potrebbe vedere la luce Starfield e quasi certamente il nuovo Halo: Infinite. Schreier ha infatti risposto con un preoccupante “non saprei”, relativamente alla fatto che i due giochi possano uscire entro il 2021.

Relativamente a Starfield, solo pochi giorni fa il giornalista Jeff Grubb ha voluto tranquillizzare tutti confermando che l’uscita del gioco sarebbe ancora prevista per quest’anno. Relativamente al nuovo capitolo della saga di Halo, l’uscita resta al momento fissata durante l’autunno 2021 (sebbene manchi di fatto una data di rilascio vera e propria).

Il reboot di God of War è in ogni caso disponibile in esclusiva su console PS4, nonostante il gioco sia ovviamente giocabile anche su PS5 grazie alla retrocompatibilità della piattaforma Sony.