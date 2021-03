Assassin’s Creed Valhalla, la prima espansione sui Druidi ci porta in Irlanda

Buone nuove per chi aspettava al varco nuovi contenuti giocabili per Assassin’s Creed Valhalla, ultimo capitolo della saga targata Ubisoft.

Il publisher d’oltralpe ha infatti confermato ufficialmente che L’Ira dei Druidi – questo il nome del DLC in arrivo – vedrà la luce a partire dal 29 aprile prossimo su tutte le versioni del gioco disponibili in commercio, vale a dire PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC e Google Stadia (via VG247).

Poco più in basso, il trailer ufficiale:

Si tratta, di fatto, del primo dei due contenuti scaricabili a pagamento previsti per Valhalla, il quale sarà acquistabile singolarmente al costo di 24,99 euro, oppure come parte del Season Pass offerto a 39,99 euro.

Ne L’Ira dei Druidi i giocatori potranno recarsi in Irlanda, al fine di scoprire i segreti di un antico e misterioso culto druidico, stando però molto attenti ai suoi adepti. Ira i miti e il folklore gaelici, il protagonista sarà chiamato a fronteggiare i suoi avversari in foreste maledette e stupefacenti scenari inediti, guadagnando contempo le attenzioni della corte irlandese.

Ma non solo: lo scorso 16 marzo l’update 1.2.0 ha incluso una serie di aggiunte molto importanti all’interno del gioco, tra cui la funzione di modifica dell’aspetto nota come “trasmogrificazione”, in modo da creare abiti ed equipaggiamenti personalizzati (nonostante i fan non sono rimasti particolarmente soddisfatti dalla cosa).

Ricordiamo anche che a partire dalla giornata di oggi, 18 marzo, Ubisoft ha dato il via all’evento chiamato Festival di Ostara (oltre a proporre in maniera del tutto gratuita il costume di Altair, protagonista del primo e indimenticabile capitolo della saga di Assassin’s Creed).

Assassin’s Creed Valhalla è disponibile dal 10 novembre dello scorso anno anche su console di nuova generazione, vale a dire PS5 e Xbox Series X|S.