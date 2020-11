God of War Ragnarok potrebbe uscire anche su PS4

In un’intervista concessa a The Telegraph, Jim Ryan – presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment – ha aperto alla possibilità di un lancio cross-gen di God of War Ragnarok.

Il gioco non ha ancora una denominazione ufficiale ma è noto come Ragnarok, dalla tagline Ragnarok is coming, avvistata alla presentazione dello scorso settembre.

Jim Ryan considers £70 to be a fair price for PlayStation 5 games in a new interview with Telegraph

Asked about whether God Of War Ragnarok will be a PS5 exclusive instead of cross-gen

"Sorry. I've got nothing to say about that today."https://t.co/gnchqh4FU2 pic.twitter.com/Ijf2y6hQyH

