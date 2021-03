Cory Barlog non aveva idea di cosa stesse facendo con God of War 2

Per gli appassionati dell’epoca PS2, ed in particolare di God of War, oggi ricorre una data importante: è infatti il quattordicesimo anniversario di God of War 2.

Fu nel 2007 infatti che il titolo dei Santa Monica Studio sbarcò sulla veneranda PlayStation 2, nello stesso anno in cui la vecchia console sarebbe stata sostituita dalla nuova ammiraglia, PlayStation 3.

Da allora sono passati molti anni, e la storia di Kratos ha preso pieghe davvero inaspettate, ultima quella che vede il possibile ingresso in scena delle divinità egizie.

Anche Cory Barlog, storico director della serie che si è occupato anche dell’ultimo God of War, è cresciuto molto professionalmente nel corso degli anni, ma non si è dimenticato dei suoi primi passi nel mondo videoludico.

I had absolutely NO IDEA what the hell I was doing pretty much the ENTIRE time. Every day felt like I was thrown on stage opening night to perform a musical that I had never even heard of, much less rehearsed.

Fortunately, I was inspired at every turn by a brilliant team.❤️ https://t.co/kR50HNFOfE

— Cory Balrog 🖖 (@corybarlog) March 14, 2021