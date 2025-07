DeNA e The Pokémon Company hanno ufficialmente confermato che l'attesissimo aggiornamento per gli scambi di GCC Pokémon Pocket è in arrivo tra poche settimane, con tante novità che renderanno più agevole ottenere le carte mancanti.

L'introduzione di questa funzionalità aveva scatenato diverse polemiche, dato che erano presenti diversi paletti e limiti che spesso impedivano di utilizzare al meglio gli scambi: se da un lato si poteva comprendere la necessità di incentivare la monetizzazione per le "sbustate", dall'altro anche gli stessi sviluppatori avevano ammesso di aver esagerato.

Del resto, con tutti i limiti che erano stati implementati, probabilmente i giocatori avevano iniziato a prendere in considerazione l'idea di collezionare le carte reali vere e proprie (a proposito, trovate diversi set su Amazon) invece di continuare a completare il proprio Cardex.

Con una notifica inviata a tutti i giocatori all'interno dell'app, GCC Pokémon Pocket ha annunciato che gli scambi verranno ufficialmente migliorati a partire dal 29 luglio 2025 allre ore 03:00, giornata in cui verrà rilasciato un nuovo aggiornamento.

La patch introdurrà la funzione della lista dei desideri: potremo dunque comunicare agli altri giocatori e ai nostri amici quali carte stiamo cercando. Meglio tardi che mai, considerando che fino ad ora i giocatori sono stati costretti a utilizzare applicazioni esterne.

Inoltre, saranno rimossi dal gioco gli Gettoni scambio, così come verrà rimossa la necessità di sacrificare carte per ottenere valuta per gli scambi: al loro posto si potrà utilizzare la Sabbialuce, la cui quantità ricevuta dopo aver ottenuto carte già registrate nel Cardex verrà raddoppiata in seguito all'aggiornamento.

La Sabbialuce dovrà essere utilizzata per scambiare carte di rarità 3 o 4 diamanti e 1 stella, mentre non dovrebbe essere necessario spenderla per le carte più comuni.

I gettoni scambio, dato che con il nuovo aggiornamento diventeranno inutili, potranno essere scambiati per ottenere fino a 60 clessidre buste e quantità illimitata di Sabbialuce: vi consigliamo dunque di assicurarvi di conservare almeno 60 gettoni scambio per poter approfittare di bustine aggiuntive.

GCC Pokémon Pocket avvisa inoltre gli appassionati che, a causa di questo aggiornamento imminente, non sarà possibile utilizzare gli scambi dal 25 luglio fino al 30 luglio alle ore 07:59.

Insomma, se avevate intenzione di effettuare scambi in questi giorni, probabilmente vi conviene avere ancora un po' di pazienza e attendere questo aggiornamento, che dovrebbe finalmente rendere questa feature meno frustrante.