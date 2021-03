Assassin’s Creed Valhalla, narrative director Darby McDevitt lascia Ubisoft

Il narrative director di Assassin’s Creed Valhalla Darby McDevitt ha annunciato oggi il suo addio a Ubisoft.

McDevitt ha spiegato su Twitter di aver appena concluso il suo ultimo giorno in Ubisoft Montreal, dopo un decennio passato nella compagnia.

«Dopo un decennio al lavoro con persone brillanti, nella creazione di storie e personaggi per una serie incredibile, e interagendo con i nostri magnifici fan, ho deciso di salpare per una nuova avventura», ha rivelato lo sceneggiatore principale di Assassin’s Creed Valhalla e di alcuni dei capitoli più amati della saga degli Assassini.

Today is my last day at Ubisoft Montreal! After a decade of working with brilliant people, creating stories & characters for an incredible series, & interacting with our wonderful fans, I have decided to set forth on a new adventure… 1/2 pic.twitter.com/mhV4UntJ6m — Darby McDevitt (@DarbyMcDevitt) March 26, 2021

McDevitt non ha spiegato ancora quale sarà la sua prossima avventura dopo aver passato un periodo così lungo in un incarico tanto prestigioso.

Di certo, è una sorte curiosamente simile a quella della producer del primo Assassin’s Creed Jade Raymond, che di recente ha fondato un nuovo team di sviluppo sotto PlayStation dopo aver chiuso la parentesi Stadia.

Il narrative director ha iniziato la sua permanenza nella serie con gli spin-off Discovery e Bloodlines di Assassin’s Creed II, nel 2009.

È stato poi il lead writer di Revelations, l’ultimo capitolo della trilogia di Ezio Auditore, e ha scritto il corto Embers.

Dopo queste esperienza, è stato il lead writer di Assassin’s Creed IV Black Flag, contribuendo poi sia a Unity che ad Origins.

Thank you @DarbyMcDevitt for your immense contribution to the brand. The stories and characters you created will always be cherished by the Assassin's Creed community. May the winds blow in your favor on your next journey! pic.twitter.com/fTWQw7rRN1 — Assassin's Creed (@assassinscreed) March 26, 2021

Dall’account ufficiale di Assassin’s Creed, Ubisoft lo ha ringraziato per il suo contributo negli anni e gli ha fatto un in bocca al lupo per il futuro.

Anche se per ragioni diverse, c’erano già state altre defezioni nel progetto Valhalla, come quella del game director in circostanze molto turbolenti.

Il gioco continuerà ad avere aggiornamenti su aggiornamenti, come quello che oggi ha ripristinato l’ultimo festival “sospeso” per problemi tecnici nei giorni scorsi.

In aggiunta, c’è un’espansione a pagamento in programma per aprile come parte del season pass di Assasin’s Creed Valhalla.