The Pokémon Company ha voluto ricordare a tutti gli appassionati della saga che dalla prossima settimana sarà disponibile il nuovo evento Pokémon Presents, grazie al quale dovremmo scoprire i nuovi videogiochi e ulteriori novità prevista per il franchise dei mostriciattoli tascabili.

Sappiamo che la diretta si svolgerà il 22 luglio alle ore 14.00 italiane: al momento non sappiamo invece cosa scopriremo nello specifico, ma è quasi scontato aspettarsi nuovi reveal relativi a Leggende Pokémon Z-A, in arrivo da questo ottobre (potete prenotarlo su Amazon).

Le presentazioni Pokémon Presents sono state però spesso anche palco di annunci inattesi e improvvisi, anche riguardanti spin-off della saga: potrebbe essere questo il caso anche del nuovo evento, a giudicare da una misteriosa immagine teaser pubblicata nelle scorse ore.

Come segnalato da Eurogamer, i canali social ufficiali giapponesi di The Pokémon Company hanno infatti segnalato che «Pikachu sta preparando qualcosa», mostrando un'immagine con la celebre mascotte davanti a quella che sembra essere una console da DJ.

Un'associazione decisamente curiosa e che sta facendo ipotizzare a molti fan che potrebbe essere in arrivo uno spin-off musicale di Pokémon, magari sotto forma di Rhythm game e con alcune delle musiche più celebri del franchise videoludico.

In alternativa, alcuni fan hanno iniziato a ipotizzare che potrebbe esserci un collegamento con l'applicazione Nintendo Music, che magari potrebbe includere a breve ulteriori colonne sonore dei videogiochi della saga, oltre a quelle di Scarlatto/Violetto, Spada/Scudo e Leggende Pokémon Arceus.

Ovviamente resta in piedi anche la possibilità che non ci sia davvero nulla del genere in programma e che semplicemente Pokémon vuole assicurarsi che ci siano news "shockanti", per utilizzare un gioco di parole.

Sapremo con certezza che cosa vorrà dire esattamente questo teaser dalla prossima settimana: ovviamente vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine con tutte le novità più importanti dall'evento.