Dopo la breve anteprima riservata esclusivamente agli utenti PS Plus, PlayStation Store ha inaugurato ufficialmente gli Sconti Estivi, l'ultima promozione particolarmente ambiziosa che vi permetterà di risparmiare cifre importanti su alcuni dei migliori videogiochi disponibili su PS5 e PS4.

Grazie alle nuove offerte potrete infatti acquistare videogiochi con sconti fino al 90%: le offerte includono anche alcuni dei titoli più venduti negli ultimi mesi, come Clair Obscur Expedition 33, Baldur's Gate e Dragon Ball Sparking Zero, solo per fare alcuni nomi (trovate gift card per i vostri acquisti su Amazon).

Abbiamo provato come sempre a elencarvi i migliori titoli disponibili in offerta, così da aiutarvi nelle vostre scelte e darvi un'idea di cosa aspettarvi dall'ultima promozione di PlayStation Store:

Sconti Estivi su PlayStation Store: migliori giochi in offerta

Alan Wake 2 a 23,99€ (anziché 59,99€)

a 23,99€ (anziché 59,99€) Assassin's Creed Shadows a 59,99€ (anziché 79,99€)

a 59,99€ (anziché 79,99€) Baldur's Gate 3 a 55,99€ (anziché 69,99€)

a 55,99€ (anziché 69,99€) Borderlands 3 a 6,99€ (anziché 69,99€)

a 6,99€ (anziché 69,99€) Clair Obscur: Expedition 33 a 44,99€ (anziché 49,99€)

a 44,99€ (anziché 49,99€) Cyberpunk 2077 a 17,49€ (anziché 49,99€)

a 17,49€ (anziché 49,99€) Dragon Ball: Sparking! Zero a 55,99€ (anziché 79,99€)

a 55,99€ (anziché 79,99€) EA Sports FC 25 a 16,79€ (anziché 79,99€)

a 16,79€ (anziché 79,99€) Elden Ring a 35,99€ (anziché 59,99€)

a 35,99€ (anziché 59,99€) Final Fantasy VII Remake & Rebirth a 65,99€ (anziché 109,99€)

a 65,99€ (anziché 109,99€) Ghost of Tsushima Director's Cut a 39,99€ (anziché 79,99€)

a 39,99€ (anziché 79,99€) God of War Ragnarok a 39,99€ (anziché 79,99€)

a 39,99€ (anziché 79,99€) Grand Theft Auto V PS5 a 19,99€ (anziché 39,99€)

a 19,99€ (anziché 39,99€) Gran Turismo 7 a 39,99€ (anziché 79,99€)

a 39,99€ (anziché 79,99€) Helldivers 2 a 31,99€ (anziché 39,99€)

a 31,99€ (anziché 39,99€) Hogwarts Legacy PS5 a 18,74€ (anziché 74,99€)

a 18,74€ (anziché 74,99€) Indiana Jones e l'Antico Cerchio a 63,99€ (anziché 79,99€)

a 63,99€ (anziché 79,99€) Kingdom Come: Deliverance II a 52,49€ (anziché 69,99€)

a 52,49€ (anziché 69,99€) Marvel's Spider-Man 2 a 49,59€ (anziché 79,99€)

a 49,59€ (anziché 79,99€) Metaphor: ReFantazio a 41,99€ (anziché 69,99€)

a 41,99€ (anziché 69,99€) Ninja Gaiden 2 Black a 32,49€ (anziché 49,99€)

a 32,49€ (anziché 49,99€) No Man's Sky a 19,99€ (anziché 49,99€)

a 19,99€ (anziché 49,99€) Red Dead Redemption 2 a 14,99€ (anziché 59,99€)

a 14,99€ (anziché 59,99€) Silent Hill 2 a 34,99€ (anziché 69,99€)

a 34,99€ (anziché 69,99€) Skyrim Anniversary + Fallout 4 GOTY a 29,69€ (anziché 89,99€)

a 29,69€ (anziché 89,99€) Star Wars Battlefront II a 4,99€ (anziché 19,99€)

a 4,99€ (anziché 19,99€) Tekken 8 a 29,99€ (anziché 59,99€)

a 29,99€ (anziché 59,99€) The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered a 43,99€ (anziché 54,99€)

a 43,99€ (anziché 54,99€) The Witcher 3: Wild Hunt a 5,99€ (anziché 29,99€)

a 5,99€ (anziché 29,99€) Warhammer 40,000: Space Marine 2 a 38,49€ (anziché 69,99€)

La nostra ovviamente va considerata come una semplice selezione parziale, dato che sono presenti oltre 4900 videogiochi e contenuti aggiuntivi in offerta con gli Sconti Estivi di PlayStation Store.

Posso dunque solamente consigliarvi di consultare l'elenco completo al seguente indirizzo, ricordandovi che la promozione resterà valida fino al 31 luglio 2025.