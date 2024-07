WOW! Sniper Elite 5 per PS5 è SCONTATO del 27%!

Metal Gear Solid Δ è in arrivo e già disponibile per il preordine! Intanto, se non sapete a cosa giocare in attesa dell'uscita, vi segnaliamo una super offerta per risparmiare sull'acquisto della Deluxe Edition di Sniper Elite 5 per PS5. Oggi, grazie a questa offerta, potete acquistarla a soli 33,21€, un'offerta imperdibile considerando il prezzo originale di 45,71€. La Deluxe Edition comprende il gioco base assieme al Season Pass One, che offre accesso a due missioni aggiuntive della campagna, sei pacchetti di armi e vari pacchetti di skin per armi e personaggi. Immergetevi nella Seconda Guerra Mondiale e sventate i piani del nemico in una Francia fedelmente riprodotta, beneficiando di una meccanica cooperativa migliorata e di una libertà tattica senza precedenti.

Deluxe Edition di Sniper Elite 5 per PS5, chi dovrebbe acquistarla?

Come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione, Sniper Elite 5 si rivolge a tutti gli amanti dei videogiochi d'azione ambientati nella Seconda Guerra Mondiale, poiché offre un'avventura intensa in cui precisione e strategia sono fondamentali. Questa Deluxe Edition, proposta a 33,21€, è particolarmente consigliata per chi cerca un'esperienza completa, grazie all'inclusione del Season Pass One che arricchisce il gioco base con aggiuntivi che promettono ore di intrattenimento supplementare. Gli appassionati di storia potranno immergersi nei panni di Karl Fairburne, uno sniper d'élite incaricato di sventare i piani dei nazisti sul suolo francese, offrendo non solo vasti livelli sandbox in cui la libertà di azione e di scelta tattica giocherà un ruolo cruciale, ma anche la possibilità di personalizzare l'equipaggiamento per affrontare al meglio ogni missione.

Per chi ama giocare in compagnia, Sniper Elite 5 offre una modalità cooperativa che migliora ulteriormente l'esperienza di gioco condivisa. La presenza di una trama che, sebbene non brilla per originalità, funge da solido supporto per azioni stealth ben orchestrate, appostamenti mirati e missioni secondarie che arricchiscono ogni livello. In aggiunta, gli elementi innovativi come la possibilità di essere invasi da altri giocatori durante la campagna aggiungono un intrigante livello di imprevedibilità.

Attualmente disponibile a 33,21€, Sniper Elite 5 offre un'immersione profonda nell'ambientazione della Seconda Guerra Mondiale con un'attenzione particolare alla precisione del cecchinaggio. Grazie alla varietà di contenuti aggiuntivi inclusi nella Deluxe Edition, il titolo garantisce ore di intrattenimento e sfide continue, che lo rendono un acquisto consigliato per gli amanti del genere e per chi cerca un'esperienza di gioco profonda e ricca di azione.

