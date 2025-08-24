Avatar di IlcavalierediArkham 9
0
Sempre a trovare il pelo nell'uovo. Che la smettessero di lamentarsi in continuazione.
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Daxter 9
0
Incredibile il livello raggiunto dalla societa' odierna(in senso negativo),notizie del genere non meriterebbero nemmeno di essere scritte nei siti.
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Playstationifero6 0
0
io non mi lamento mai se un fucile ha 2 pallottole o no
Questo commento è stato nascosto automaticamente.