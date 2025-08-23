Come ogni giovedì, Epic Games Store rinnova il suo appuntamento settimanale con i giochi gratuiti.

Dalle ore 17 di giovedì 28 agosto e fino al 4 settembre, gli utenti potranno aggiungere alla propria libreria senza alcun costo due titoli interessanti: Machinarium e Make Way.

Il celebre punta e clicca firmato dallo studio indipendente Amanita Design è considerato una vera e propria gemma del genere. Pubblicato originariamente nel 2009, Machinarium racconta la storia del piccolo robot Josef, impegnato in un’avventura ricca di enigmi, puzzle e ambientazioni dal fascino unico. Lo stile grafico hand-drawn e l’atmosfera malinconica hanno reso il titolo un classico cult, capace ancora oggi di emozionare i giocatori con la sua miscela di logica, poesia e narrazione silenziosa.

In arrivo per la prima volta nella selezione dei regali settimanali, Make Way propone un approccio completamente diverso, all’insegna della competizione arcade. Si tratta infatti di un party game frenetico, dove i giocatori costruiscono insieme tracciati stradali pieni di ostacoli, per poi gareggiare cercando di superarsi a vicenda. Tra velocità, caos controllato e tanto divertimento immediato, il titolo si presta a sessioni rapide e spensierate, perfette in compagnia di amici.

Periodo promo e condizioni

Entrambi i giochi sono riscattabili gratis su Epic Games Store dalle 17:00 di giovedì 28 agosto fino alla stessa ora del 4 settembre. Una volta aggiunti alla libreria, resteranno tuoi per sempre.

Come riscattare i giochi su Epic Games Store

Vai su Epic Games Store via browser o apri il launcher Epic sul tuo PC Accedi con il tuo account Epic (o creane uno gratuito) Dalla home, entra nella sezione Gratis della settimana o cerca Machinarium e Make Way Apri la pagina del gioco e premi Ottieni o Riscatta Conferma il checkout a costo zero per completare l’operazione Troverai i titoli nella tua libreria; clicca Installa per scaricarli e giocare

