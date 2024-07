WOW! Ghost of Tsushima Director’s Cut a -25%!

Metal Gear Solid Δ è in arrivo e potete già preordinarlo! Intanto, se non sapete a cosa giocare in attesa dell'uscita, vi segnaliamo una super offerta per acquistare Ghost of Tsushima Director’s Cut, oggi in promozione su Amazon a 59,99€ invece di 79,99€! Questo è possibile grazie a uno sconto del 25% sul prezzo di listino. Questa edizione definitiva del celebre gioco di Sucker Punch porta i giocatori a esplorare terre magnifiche con una grafica migliorata e una nuova espansione che approfondisce ulteriormente la storia. Con il suo sistema di combattimento basato su parate, schivate e un omaggio artistico incredibile al Giappone, Ghost of Tsushima Director’s Cut offre una mole impressionante di contenuti che vi terranno incollati alle console ben oltre la storia principale, nonostante alcuni difetti legati alla semplicità della trama e ad alcuni aspetti del combat system.

Ghost of Tsushima Director’s Cut, chi dovrebbe acquistarlo?

Come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione, Ghost of Tsushima Director’s Cut è un'esperienza videoludica perfetta per gli amanti dei titoli action-adventure e per chi ama il fascino intramontabile del Giappone feudale. Grazie alla sua trama immersiva e alla direzione artistica di alto livello, questo gioco offre un'avventura coinvolgente e visivamente stupefacente, immersi nelle vesti di un samurai.

Il gioco offre una modalità di gioco avvicente e gratificante, grazie al sistema di combattimento che premia la precisione e la strategia, dove parate, schivate e l'uso sapiente di armi non convenzionali si rivelano essenziali per prevalere. L'espansione inclusa arricchisce l'avventura con nuovi territori da esplorare e una parte narrativa che approfondisce ulteriormente la storia di Jin Sakai e rende Ghost of Tsushima Director’s Cut l'edizione definitiva del gioco.

Oggi, Ghost of Tsushima Director’s Cut è disponibile a 59,99€ invece di 79,99€. Questa offerta rende il gioco un acquisto ancora più attraente per chi desidera immergersi in una storia epica ambientata in Giappone, con un'esperienza di gioco migliorata l'aggiunta di contenuti aggiuntivi che arricchiscono ulteriormente l'avventura.

