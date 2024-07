SSD NVMe WD_Black SN770 2TB: prestazioni al top per il gaming a MENO di 117€! -15%

Se siete alla ricerca di un SSD NVMe ad alte prestazioni per migliorare l’esperienza di gioco o per potenziare il vostro sistema, non potete perdere questa incredibile offerta su Amazon. Grazie a uno sconto del 15% rispetto al prezzo mediano di 137,70€, potrete acquistare il WD_Black SN770 2TB, uno dei migliori SSD in commercio, a soli 116,67€. Questo rappresenta un’opportunità unica per ottenere uno dei migliori SSD disponibili sul mercato ad un prezzo veramente competitivo.

WD_Black SN770 2TB, chi dovrebbe acquistarlo?

Il WD_Black SN770 2TB è rinomato per le sue elevate prestazioni e la sua affidabilità. Dotato della tecnologia NVMe (Non-Volatile Memory Express), questo SSD garantisce velocità di lettura fino a 5150 MB/s, rendendolo ideale per i carichi di lavoro intensivi e per i giochi che richiedono tempi di caricamento rapidi. Grazie alla sua capacità di 2 TB, offre ampio spazio per archiviare giochi, software e file di grandi dimensioni senza compromettere le prestazioni del sistema.

Inoltre, il WD_Black SN770 è dotato di una gestione termica avanzata, che aiuta a mantenere basse le temperature anche sotto carico, garantendo così prestazioni stabili e durature nel tempo. La tecnologia di gestione energetica avanzata consente anche di risparmiare energia, prolungando la durata della batteria nei laptop. Questo SSD è compatibile con l’interfaccia PCIe Gen4, ma è retrocompatibile anche con PCIe Gen3, offrendo così una grande versatilità e adattabilità a diverse configurazioni hardware.

Non meno importante è la durabilità e l’affidabilità di questo SSD. Con una durata nominale di 600 TBW (Terabyte Written), il WD_Black SN770 è progettato per resistere a intensi carichi di lavoro e a un uso prolungato, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca un prodotto che duri nel tempo. WD offre anche una garanzia limitata di 5 anni, che aggiunge ulteriore tranquillità all’acquisto.

Con un prezzo scontato di soli 116,67€ su Amazon, il WD_Black SN770 2TB rappresenta un’opportunità straordinaria per chi desidera potenziare il proprio sistema con uno dei migliori SSD NVMe sul mercato. Questo sconto del 15% rende questo SSD ancora più conveniente, considerando le sue prestazioni di alto livello e la sua capacità di archiviazione di 2 TB. Non lasciatevi sfuggire questa occasione per migliorare l’efficienza e la velocità del vostro computer, sia esso un desktop da gaming, un laptop o una workstation per il lavoro professionale.

Vedi offerta su Amazon