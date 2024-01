I videogiochi con le migliori storie d'amore per San Valentino

Si sta avvicinando il momento di San Valentino e avrete tutta una giornata da vivere insieme alla vostra dolce metà. Romanticismo, coccole, sentimenti e cioccolatini la faranno da padroni, ma potrebbe esserci spazio anche per condividere una bella sessione di videogiochi insieme.

E sappiamo che i videogiochi, come e più di altri mezzi di comunicazione, hanno sposato anche il raccontare storie d'amore indimenticabili, dal lieto fine o meno. Per accompagnarvi nell'atmosfera di San Valentino, vediamo la nostra selezione dei videogiochi con le migliori storie d'amore che potete godervi.

I videogiochi con le migliori storie d'amore

Final Fantasy X

L'amore è più forte di tutto

L'amore è un motore che fa parte della vita, e se volete rendervi conto di quanto forte possa diventare, dovreste assolutamente giocare Final Fantasy X.

E no, non solo perché è tutt'oggi un meraviglioso JRPG che ispira riflessioni su umanità, religione, speranza e altruismo, ma anche perché racconta l'amore in un modo straordinariamente sincero, con momenti fatti di piccoli dettagli che non dimenticherete mai più.

Life is Strange

Insieme è più facile

La prima stagione di Life is Strange è diventata celebre non solo per il fatto che richiamasse alla memoria le atmosfere di produzioni televisive di grande successo, ma anche e soprattutto per come viene tratteggiato nel dettaglio il costruirsi del rapporto tra la protagonista Max e la ritrovata amica Chloe, mentre si confrontano con inquietanti accadimenti che le costringeranno a fare fronte comune.

Un teen drama interattivo dai toni soprannaturali e che dà straordinaria profondità alla dimensione umana, mettendo nelle vostre mani anche i sentimenti che animano i protagonisti.

Shadow of the Colossus

L'amore come coraggio

Oltre a essere uno dei migliori videogiochi mai creati, Shadow of the Colussus ha in sé lo straordinario dono di raccontare l'amore in modo toccante, senza il bisogno di sperticarsi in parole.

Il viaggio del protagonista, di cui non vi anticipiamo niente, è votato a cercare di riavere la vita dell'amata: per riuscirci, è disposto, davvero, a fare qualsiasi cosa. E se non è vero amore questo...

Catherine

L'amore come desiderio

Attenti a quello che desiderate: sicuramente c'è qualcuno nella vostra vita che ve lo ha detto, ed è il modo irriverente in cui racconta l'amore Catherine. Il puzzle game narrativo di Atlus vi mette nei panni di Vincent, che mentre ha una storia d'amore con Catherine si invaghisce, però, di qualcun altro.

Riuscirà il suo amore a sopravvivere alle tentazioni e qual è il costo per essere caduto nel peccato? Una divertente, ingegnosa e significativa avventura capace di lasciare qua e là qualche accento piccante, che vi rapirà.

Final Fantasy VIII Remastered

L'amore che spinge a vivere

La storia raccontata da Final Fantasy VIII è una che esplora l'amore in tutte le sue sfaccettature. Amore romantico, amore fraterno, amore tra genitori e figli – amore capace di indurire il cuore quando si rimane delusi e di far tornare in vita quando lo si lascia di nuovo entrare.

Un'epopea meravigliosa e indimenticabile, per un gioco di ruolo a turni rimasto nell'immaginario dei videogiocatori di tutto il mondo a tantissimi anni dalla sua uscita. Vestire i panni di Squall e scoprire come la luce si riaffaccerà nella sua vita, nonostante le sue resistenza e le sue paure, è uno dei regali migliori che possiate farvi per (ri)cominciare a credere in quello che di buono l'amore può fare per voi.

The Witcher 3: Wild Hunt

L'amore adulto e dedito

Nel suo viaggio tra mostri e orrori, Geralt di Rivia sa di poter sempre contare su chi ama. E il modo in cui The Witcher 3: Wild Hunt racconta l'amore che lo lega a Yennefer, ma anche quello che lo spinge verso Triss Merigold (e sarete voi a decidere per chi il vostro cuore batte veramente) è intelligente e adulto: permette ai videogiocatori che si può voler bene a qualcuno anche non volendoci più avere una relazione.

Alle straordinarie qualità ludiche di questo gioco di ruolo, insomma, si legano le sue grandi capacità di narrare l'amore romantico.

The Last of Us - Parte II

Essendo un gioco molto violento, forse non è il primo che vi viene in mente, quando pensate a storie d'amore videoludiche. Eppure, The Last of Us - Parte II ha un suo fortissimo innesco proprio nei sentimenti di due personaggi chiave come Ellie ed Abby – e nei loro rispettivi consorti.

L'amore che fa da faro nel dolore, riuscendoci oppure no, è uno dei temi che stanno al cuore del titolo firmato da Naughty Dog: non vogliamo anticiparvi altro, ma troverete in questo gioco alcune delle storie d'amore più incasinate, viscerali, sentite e per questo realistiche dei videogiochi.