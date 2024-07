Unico MVS Mini con 45 giochi a soli 90€: MINIMO STORICO!

Nell'attesa dell'evento Amazon Prime Day 2024 del 16 e 17 luglio, oggi vi segnaliamo l'offerta su Amazon per Unico MVS Mini, una piccola console che vi riporta nel glorioso passato dei videogiochi, disponibile ora a soli 89,99€ anziché 94,99€. Grazie alle sue dimensioni compatte, potete facilmente portarlo ovunque e, con il supporto multigiocatore, è perfetto per condividere momenti di divertimento con familiari e amici. Inoltre, l'integrazione della funzione di salvataggio e caricamento istantaneo migliorano ulteriormente l'esperienza di gioco. Non perdete questa opportunità unica di immergervi a pieno nei classici che hanno fatto la storia dei videogiochi.

Unico MVS Mini, chi dovrebbe acquistarlo?

Unico MVS Mini è l'acquisto ideale per chi desidera immergersi nell'atmosfera nostalgica dei videogiochi classici senza rinunciare alla comodità della modernità. Con 45 giochi SNK Neo Geo precaricati, tra cui titoli emblematici come "The King of Fighters", "Samurai Shodown" e "Metal Slug", questa mini console è perfetta sia per gli appassionati di giochi arcade che per chi vuole scoprire o riscoprire i classici che hanno segnato un'epoca. Grazie alla sua natura leggera e portatile, offre la possibilità di giocare in qualsiasi luogo, rendendola il regalo perfetto per adulti e bambini che amano i videogiochi di ogni genere, dai combattimenti alle sparatorie, fino agli sport.

La dotazione di porte HDMI e la possibilità di collegare controller esterni lo trasformano in una console versatile, pronta a convertire qualsiasi ambiente in una sala giochi domestica dove condividere momenti di gioia con famiglia e amici. Il supporto per il multiplayer, unito alla funzione integrata di salvataggio e caricamento istantaneo, garantisce un divertimento ininterrotto e senza frustrazioni. È una vera e propria porta d'accesso a ore di divertimento e nostalgia per chi cerca un'esperienza di gioco coinvolgente.

Ad un prezzo di 89,99€, Unico MVS Mini è anche un'ottima idea regalo per chi ama il divertimento dei videogiochi. Raccomandiamo l'acquisto per chi desidera rivivere l'era d'oro dei videogames o introdurre le nuove generazioni, garantendo ore di intrattenimento grazie alla sua versatilità e ai numerosi titoli inclusi.

