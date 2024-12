Trasforma il tuo smartphone in una console a SOLI 35,56€! GameSir X2s ha uno SCONTO del 32%!

Se siete appassionati di gaming mobile, non potete perdervi questa occasione! Il GameSir X2s, uno dei controller per smartphone più avanzati e versatili sul mercato, è in promozione su AliExpress a soli 35,56€ invece di 52,89€, grazie a uno sconto del 32%.

Il GameSir X2s migliora la vostra esperienza di gioco con una serie di caratteristiche all’avanguardia. Dotato di levette e trigger ad effetto Hall, offre precisione millimetrica e durata superiore, eliminando il drift della levetta e migliorando le prestazioni nei giochi AAA. Inoltre, è presente una funzione di attivazione rapida per ottenere un vantaggio competitivo in ogni situazione.

Compatibile con iPhone serie 15 e dispositivi Android, il GameSir X2s è progettato per adattarsi a smartphone con una lunghezza compresa tra 110 e 168 mm. Grazie alla connessione di tipo-C stabile e senza interruzioni, potrete immergervi nel vostro gioco preferito senza fastidiosi problemi di disconnessione. L’esclusiva funzione Turbo consente una risposta rapida nei momenti più intensi, mentre il pulsante di acquisizione integrato vi permette di catturare e condividere facilmente i vostri momenti migliori.

Il design del GameSir X2s è studiato per garantire comfort e stile: le impugnature rivestite in gomma offrono una presa morbida e sicura, mentre il look bicolore trae ispirazione dal Nintendo 2DS, combinando funzionalità ed estetica. Grazie all’app GameSir, potrete personalizzare i profili, regolare la sensibilità dei controlli e ottimizzare ogni aspetto del controller per soddisfare le vostre esigenze di gioco.

Non lasciatevi sfuggire questa straordinaria offerta: acquistate il GameSir X2s Type-C a soli 35,56€ su AliExpress e portate il vostro gaming mobile a un nuovo livello. Affrettatevi, l’offerta è valida per un periodo limitato!