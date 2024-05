ESCLUSIVA Amazon: router portatile TP-Link a 43€!

Il TP-Link M7000 è una soluzione ideale se cercate un accesso a Internet versatile e conveniente. Questo router 4G non solo estende la connettività oltre la copertura WiFi standard, grazie alla SIM, ma offre anche un prezzo vantaggioso. Oggi Amazon lo propone a soli 42,99€ per un periodo limitato, con lo sconto del 14%. Con il TP-Link M7000, potrete navigare su Internet ovunque, senza affidarvi esclusivamente alla connessione WiFi. Grazie alla sua portabilità e al supporto per la SIM, è perfetto per le persone in viaggio o che lavorano in luoghi dove la connessione cablata non è disponibile.

TP-Link M7000, chi dovrebbe acquistarlo?

Il TP-Link M7000 si rivela la soluzione perfetta per gli utenti che cercano una connessione Internet stabile e veloce in movimento. Lanciato nel 2023, questo router Wi-Fi offre velocità di download fino a 150 Mbps grazie al supporto della rete 4G LTE di ultima generazione. Questo lo rende ideale per utenti che necessitano di una connessione affidabile durante i viaggi o per famiglie che desiderano mantenere tutti i dispositivi connessi durante le vacanze. Con il TP-Link M7000, potrete avere una connessione Internet senza interruzioni ovunque, senza le reti WiFi disponibili.

Questo router portatile è compatibile con tutti gli operatori in Italia, offrendo una flessibilità senza eguali. Dotato di una batteria da 2000 mAh, il TP-Link M7000 assicura una lunga durata per tutto l'arco della giornata, rendendolo l'alleato perfetto per sessioni di lavoro fuori ufficio o per intrattenimento durante i viaggi.



La facilità con cui è possibile condividere il Wi-Fi con fino a 10 dispositivi lo rende inoltre ideale per gruppi o famiglie, permettendo a ciascuno di rimanere connesso senza problemi. Per chi cerca una soluzione di connettività mobile affidabile e versatile, il TP-Link M7000 rappresenta una scelta vincente, soprattutto al prezzo di soli 42,99€.

