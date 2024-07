Questo controller multipiattaforma di Trust COSTA SOLO 23€!

State cercando un nuovo controller per Switch e altre piattaforme? Oggi Amazon propone una promozione imperdibile sul Trust Gaming GXT 542, un controller innovativo compatibile con tutti i modelli di Switch, Android, iOS e PC. Realizzato con il 75% di materiali riciclati, offre un'esperienza di gioco sostenibile e di qualità. Offre diverse modalità di connessione, inclusi Bluetooth e USB, per assicurare la massima versatilità. Progettato per gli utenti che cercano un controllo preciso, include grilletti sensibili alla pressione e due cover D-pad intercambiabili. Inizialmente disponibile a 39,99€, ora potete acquistarlo a soli 23,00€. Cogliete quest'offerta e risparmiate approfittando di uno sconto del 40%!

Trust Gaming GXT 542, chi dovrebbe acquistarlo?

Trust Gaming GXT 542 è il prodotto ideale per i gamer attenti all'ambiente e alla versatilità. Grazie al suo design sostenibile, realizzato con il 75% di materiali riciclati, e la batteria ricaricabile, vi offre l'opportunità di immergervi nei vostri giochi preferiti sapendo di contribuire positivamente al pianeta. Allo stesso tempo, la possibilità di collegare il controller al dispositivo attraverso il ricevitore USB da 2.4 GHz, Bluetooth o cavo USB e la sua compatibilità con piattaforme diverse come PC, Nintendo Switch, Android e iOS, lo rende un'ottima scelta per chi ama giocare senza limiti. La sensibilità dei grilletti alla pressione e il ritorno di vibrazione realistico arricchiscono ulteriormente l'esperienza di gioco, rendendola più immersiva e coinvolente.

Inoltre, per chi desidera un'esperienza di gioco più personalizzata, Trust Gaming GXT 542 offre due cover D-pad intercambiabili che consentono agli utenti di adattare il controller alle proprie preferenze di gioco.

Insomma, Trust Gaming GXT 542 rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un controller wireless multipiattaforma che unisce performance, versatilità di collegamento e design eco-sostenibile. Al prezzo speciale di soli 23€, è un investimento intelligente sia per l'esperienza di gioco che per l'ambiente!

