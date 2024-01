Lo stand Hori di SUPER MARIO ora a un PREZZO RIDICOLO: solo 8€!

Uno dei punti forti di Nintendo Switch è il fatto che permetta di giocare comodamente nelle posizioni più varie: c'è chi la usa come tradizionale console portatile, chi la usa collegata alla TV, chi stacca i Joy-Con dal suo corpo e la poggia approfittando del suo piede posteriore. Proprio a questi giocatori farà comodissimo lo stand HORI per Nintendo Switch, che in questo momento trovate in sconto nella speciale edizione con licenza ufficiale di Super Mario: vi costerà un prezzo ridicolo, addirittura di soli 8,78€, e vi permetterà di giocare con grande comodità.

Stand HORI per Nintendo Switch, chi dovrebbe acquistarlo?

Perfetto per gli appassionati del Regno dei Funghi che si sono innamorati di Mario anche solo con il recente film al cinema, questo stand vi catturerà con la sua grafica divertente e il design dedicato all'eroe più iconico del mondo di Nintendo. È un accessorio per Switch ideale per chi cerca di giocare in modalità tavolo senza rinunciare alla possibilità di caricare la console, o a quella di regolare l'altezza dello schermo, in modo che magari non sia posto troppo in basso e non vi costringa a chinarvi per vedere bene cosa sta succedendo in-game. Inoltre, è progettato in modo intelligente, per assicurarsi che non ostruisca le bocchette di ventilazione di Switch, permettendole di rimanere sempre fresca anche mentre esegue i vostri videogiochi preferiti.

Un grande pro dello stand HORI è il fatto che abbia un design estremamente compatto: quando non lo utilizzate, infatti, potete ripiegarlo e renderlo davvero poco ingombrante – il che lo rende comodissimo da infilarsi in borsa durante un viaggio, perché occupa così poco spazio che quasi vi dimenticherete di averlo messo tra i bagagli.

Considerando il prezzo ridottissimo e quanto sia comodo poter caricare la console mentre giocate in modalità da tavolo, si tratta di un ottimo accessorio sia per chi ama la sua Nintendo Switch che per chi cerca un'idea regalo da donare a un fan di casa Nintendo. Oltretutto, non è mai facile trovare un prodotto con licenza ufficiale Nintendo a solo 8,78€ – un prezzo bassissimo che permette di risparmiare il 32% sul costo abituale.

