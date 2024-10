Migliori accessori per Nintendo Switch - Ottobre 2024

Come scegliere gli accessori per Nintendo Switch

Nintendo Switch ha rivoluzionato il modo di giocare di molti di noi, grazie alla sua doppia funzione di console casalinga e portatile ed ai suoi controller Joy-Con, adatti sia per i giocatori solitari che per chi preferisce divertentissimi sessioni multiplayer. Grazie a questa doppia funzionalità, prima o poi tutti i giocatori esprimono il desiderio di voler personalizzare la propria console, per poterne migliorare le caratteristiche e dare quel tocco di unicità in più che le possa fare contraddistinguere dalla massa. Con così tante possibilità di utilizzo ed una base di utenza molto ampia, è facile comprendere come mai il mercato degli accessori per Nintendo Switch sia così vasto.

Vi sono tantissimi prodotti che mirano a migliorare la vostra esperienza di gioco, ergonomia o anche più semplicemente garantire una maggiore comodità nell'utilizzo di Switch, dalle pratiche schede Micro SD alle più semplici impugnature per Joy-Con e console, passando per custodie, caricatori e controller vari.

Advertisement

Per aiutarvi nella scelta degli accessori più adatti alle vostre esigenze, noi di SpazioGames abbiamo deciso di realizzare questo approfondimento, che terremo aggiornato costantemente, elencandovi i migliori prodotti per la vostra console tenendo conto della loro qualità, utilità ed anche del loro prezzo. Nel nostro ultimo aggiornamento abbiamo aggiornato la nostra selezione includendo anche una comoda impugnatura per Joy-Con, che sia allo stesso tempo economica e in grado di supportare la ricarica durante le partite.

Prodotti

SanDisk MicroSDXC ufficiale Nintendo La migliore scheda di memoria La Sandisk microSDXC ufficiale per Nintendo Switch, disponibile con tagli da 64GB a 512GB, offre velocità di lettura fino a 100MB/s. Studiata appositamente per le console Switch, Velocità di trasferimento fino a 100MB/sec, Diversi stili ispirati all'universo Nintendo Leggermente più costosa rispetto alla concorrenza € 18.99 128GB su Amazon Data la scarsa capacità di memoria interna di Nintendo Switch, è importante acquistare una buona MicroSDXC per poter essere sempre sicuri di avere tutto lo spazio necessario per i vostri giochi, soprattutto se acquistate tanti prodotti digitali.

SanDisk MicroSDXC UHS-I è un prodotto realizzato su licenza ufficiale Nintendo perfettamente compatibile con la vostra console, che verrà riconosciuto all'istante e permetterà una velocità di trasferimento fino a 100MB/sec per caricare i vostri giochi rapidamente. È disponibile in versioni da 64GB, 128GB, 256GB e 512GB, a seconda delle vostre necessità, tutte con design diversi ispirati dall'universo Nintendo. iAmer Kit 11 in 1 Accessori per Switch La migliore custodia con accessori La migliore custodia con accessori Ha tutto l'occorrente necessario per trasportare Switch, Ci sono 10 tasche per le cartucce, Include 3 pellicole protettive La cover non è di qualità eccellente € 25.99 su Amazon Questo prodotto è stato ideato per chi sta cercando una pratica custodia da viaggio per la vostra console e desidera anche una maggiore protezione per la propria console, e lo consigliamo particolarmente per l’ottimo rapporto qualità/prezzo. La custodia presenta interni morbidi ed ha una scocca resistente, oltre a possedere dieci tasche per conservare cavi, cartucce ed altri piccoli accessori che potrebbero servirvi.

La confezione del prodotto iAmer Kit 11 in 1 include anche una cover trasparente in plastica per la console, tre pellicole protettive, un paio di cover in silicone per Joy Con, due paia di cappucci per analogici, due custodie per cartucce e tre panni di pulizia. innoAura 4 in 1 Charging Dock La migliore base di ricarica per Joy-Con Elegante base per la ricarica dei Joy-Con Può caricare fino a 4 controller in contemporanea, Le luci LED segnalano rapidamente il livello di carica, Basta un semplice ingresso USB La base va posizionata con attenzione € 18.99 su Amazon Dato che la console è in grado di poter caricare solo due controller alla volta, questo prodotto rappresenta una scelta ideale per qualità, il prezzo proposto ed eleganza. innoAura 4 in 1 Charging Dock è in grado di ricaricare quattro Joy-Con contemporaneamente e di segnalarvi il livello di carica di ognuno tramite l'indicatore LED accanto a ciascuno di essi.

Se una di esse è colorata di rosso vuol dire che il Joy-Con si sta ancora caricando, se invece è verde il controller è pronto per l’utilizzo. Un prodotto stabile, resistente e facile da utilizzare. innoAura Caricabatterie per Switch Il miglior alimentatore di riserva Caricabatterie alternativo per Switch compatibile con la Dock Perfetto per le emergenze in modalità portatile, Voltaggio progettato per le console Switch, È più economico del caricatore ufficiale Il blocco alimentatore è leggermente più ingombrante € 25.99 su Amazon Nel caso foste sicuri di dovervi spostare continuamente con Nintendo Switch, potrebbe fare comodo procurarsi un blocco alimentatore di riserva. Il caricabatterie innoAura è compatibile sia con la vostra dock station che in modalità portatile e possiede un prezzo più contenuto rispetto al prodotto ufficiale, rendendolo una scelta indicata non solo per la casa ma soprattutto per i vostri viaggi.

Nel caso vogliate inoltre utilizzarlo per caricare altre apparecchiature che supportino la carica con cavi USB Type-C, questo prodotto è in grado di adattare il voltaggio da 5 a 15 V automaticamente. iVoler Pellicole in vetro temperato Le migliori protezioni per Switch Pellicole in vetro temperato con durezza 9H Super resistenti ad urti e graffi, Non impediscono l'utilizzo del touch screen, Include il necessario per la pulizia dello schermo Non sono sempre semplici da applicare € 5.95 2-Pack Switch su Amazon Le pellicole in vetro temperato rappresentano la migliore soluzione di protezione per lo schermo della vostra console Nintendo Switch: questo prodotto è appositamente disegnato per garantire un’adesione perfetta e per poter continuare ad utilizzare il touch screen senza riscontrare problemi per la pressione del tocco.

La durezza delle pellicole in vetro temperato iVoler è di 9H, la massima possibile e che permetterà alla vostra console di non ricevere alcun graffio. La confezione include quattro pellicole, panni imbevuti in alcol e sticker anti-polvere, così da poter avere sempre ricambi anche in caso di potenziali installazioni non ottimali. Subsonic Power Grip La migliore impugnatura per Joy-Con Supporto ergonomico per impugnare e ricaricare i Joy-Con Molto più economica dell'impugnatura ufficiale, Include un cavo per la ricarica, Design ergonomico e adatto a tutti Un po' più grande rispetto alla versione originale € 12.99 su Amazon Se fate parte di quella fascia di giocatori che gioca costantemente con i controller separati dalla console, l’acquisto di una impugnatura che permetta la ricarica è quasi obbligato. Il Subsonic Power Grip è di dimensioni leggermente più grandi rispetto al grip tradizionale, essendo disegnato per richiamare maggiormente la forma di un controller e che conseguentemente risulta anche più comodo da tenere in mano.



È possibile caricare i Joy-Con durante il gioco grazie al cavo di 1.2 metri di buona qualità incluso nella confezione, che permetterà di continuare le vostre partite a qualunque distanza. Il tutto risparmiando una cifra decisamente considerevole rispetto al Charging Grip ufficiale.





Come scegliere gli accessori per Nintendo Switch

La console ibrida di Nintendo è particolarmente versatile e si presta a tantissime soluzioni e modalità di gioco, sia a casa da soli che all'esterno in compagnia dei vostri amici. Per questo motivo, esistono numerosi prodotti in grado di migliorare la vostra esperienza di utilizzo con Nintendo Switch: dalle più comuni schede SD e pellicole in vetro temperato fino ad arrivare a custodie protettive, caricabatterie e tanto altro ancora.

Advertisement

La disponibilità di prodotti è così elevata da aver inevitabilmente reso complicata la navigazione per l'utente finale, con il serio rischio che i giocatori facciano fatica a selezionare gli articoli più adatti alle loro esigenze. Abbiamo pensato dunque, per questo motivo, di proporvi una serie di utili consigli su come scegliere i migliori accessori per Nintendo Switch, così saprete sempre come fare una scelta vincente.

Come capire se un accessorio è compatibile?

Prima di acquistare un qualunque accessorio per Nintendo Switch, dovete assicurarvi che sia perfettamente compatibile con la vostra console, in particolare per quanto riguarda le componenti di tipo hardware come schede SD, caricabatterie ed altri adattatori. Se qualcosa non è infatti stato disegnato tenendo a mente le caratteristiche tecniche della console, potrebbero verificarsi dei malfunzionamenti che potrebbero perfino arrivare a danneggiarla. Tutti gli accessori da noi scelti tengono conto di questa problematica ed assicurano una performance eccezionale in qualunque situazione.

Dovrete inoltre tenere in considerazione il modello di console a vostra disposizione prima di procedere all'acquisto: per esempio, gli accessori disegnati per Nintendo Switch Lite potrebbero non essere compatibili per il modello standard, e allo stesso tempo il modello OLED potrebbe aver bisogno di prodotti disegnati appositamente tenendo conto delle nuove caratteristiche, come per esempio le pellicole di vetro. Prestate dunque particolarmente attenzione alle descrizioni e a ogni singola funzionalità prima di rischiare di effettuare un acquisto sbagliato.

Quali sono le migliori funzionalità da ricercare?

Perché valga la pena di acquistare un accessorio per Nintendo Switch, esso deve anche essere in grado di offrire delle funzionalità che migliorino la propria esperienza di gioco. Questo tipo di caratteristiche ovviamente cambierà a seconda dell’accessorio preso in considerazione, che andrà analizzato accuratamente. Ad esempio, una pellicola dovrà essere particolarmente resistente e tenere conto delle situazioni di stress a cui può essere sottoposta la console, mentre una custodia dovrà essere in grado di fornire abbastanza spazio per proteggere non solo Nintendo Switch ma anche altri utili accessori.

I migliori accessori Nintendo Switch sono in grado inoltre di compensare alcuni difetti e potenziali problematiche che potrebbero occorrere durante il loro utilizzo: per esempio, i caricabatterie per Joy Con sono particolarmente utili qualora utilizziate più controller in compagnia, dato che la console è in grado di ricaricare solo due dispositivi contemporaneamente. Anche un charging grip potrebbe rivelarsi particolarmente attraente, dato che consente di tenere sempre sotto carica i controller anche durante le vostre sessioni di gioco.

Quali sono i migliori materiali?

Trattandosi di un mercato in cui vi è una elevata prevalenza di prodotti a basso costo, fate molta attenzione alla qualità dei materiali utilizzati. Molte impugnature per Joy Con sono infatti realizzate in plastica di scarsa qualità che dopo poco tempo risentirà inevitabilmente dell’usura. Se non si tratta di prodotti su licenza ufficiale e sono anche particolarmente economici, assicuratevi che siano realizzati con tipologie di termoplastica maggiormente resistenti rispetto alla norma.

Per esempio, gli articoli costruiti in ABS rappresentano una buona alternativa rispetto a soluzioni maggiormente costose. Nel caso di prodotti con una fascia di prezzo più elevata saranno invece solitamente impiegati alluminio o fibra di carbonio, in quanto materiali altrettanto flessibili ma molto più resistenti ed adatti a lunghi utilizzi. Le migliori pellicole protettive dovranno inoltre essere in vetro temperato, il materiale perfetto per impedire qualunque graffio.

Come capire se un accessorio è comodo?

I migliori accessori per Switch non devono essere particolarmente ingombranti, ma devono poter offrire delle comodità tali da migliorare la nostra esperienza di gioco. Questo criterio è particolarmente importante nel caso di accessori che tengano ben custoditi i nostri Joy Con, come impugnature e dock di ricarica. Il Joy Con deve poter essere in grado di scorrere ed agganciarsi adeguatamente all'accessorio, essere di facile utilizzo e, nel caso delle impugnature, il prodotto deve risultare comodo da tenere in mano.

Che sia un semplice grip o un controller vero e proprio, il nostro feeling dovrà essere eccezionale ed ideale anche per utilizzi prolungati. In altre parole, non dovrete osservare il semplice design del dispositivo, che spesso potrebbe trarvi in inganno, ma assicurarvi che sia di buona qualità e in grado di sostenere lunghe sessioni gaming.

Quanto dovrei spendere per un buon accessorio Switch?

Con una così ampia disponibilità di prodotti sul mercato, il costo degli accessori per Nintendo Switch non è ovviamente fisso ed è fluttuante in base non solo alla tipologia dell'accessorio stesso, ma anche in base alla marca, la qualità e la costruzione dell'articolo preso in considerazione. Prima di procedere con l'acquisto di un accessorio, il nostro suggerimento è dunque quello di dare un'occhiata al vostro budget e riflettere accuratamente sulle vostre esigenze, consultando poi accuratamente i prodotti.

Esistono infatti accessori apparentemente identici, ma in grado di fornire soluzioni diverse che permettono di abbattere anche il costo finale. È il caso, per esempio, dei controller prodotti da terze parti: seppur apparentemente identici alle controparti originali, potrebbero rinunciare a funzionalità come il lettore NFC e il giroscopio. Considerando che il prezzo consigliato di un Pro Controller per Nintendo Switch è di circa 80 euro, se non siete interessati ad alcune feature potrebbe valere la pena prendere in considerazione una soluzione che consenta di risparmiare addirittura la metà.

In ogni caso, il prezzo dipenderà spesso e volentieri dalla categoria dell'accessorio stesso: i più comuni sono però prodotti da terze parti e riescono a mantenere il prezzo basso, arrivando a chiedere agli utenti da meno di 10 euro fino a circa 40 euro. Naturalmente, più l'accessorio è importante e difficile da produrre e maggiore sarà la cifra richiesta.

La marca è importante?

Un altro aspetto da tenere fortemente in considerazione prima dell'acquisto è indubbiamente legato alla marca degli accessori da voi scelti: un brand di qualità vi consente infatti di avere garanzie non solo sull'effettiva compatibilità dell'accessorio, ma anche di un rigoroso controllo sulla costruzione e sui materiali scelti in grado di adattarsi alle esigenze dei giocatori più esigenti. Fortunatamente, la stessa Nintendo offre spesso sul mercato i suoi prodotti ufficiali, che in quanto tali avranno spesso prezzi superiori rispetto alla concorrenza: tuttavia, la garanzia della grande N dovrebbe essere sufficiente per placare le paure di molti utenti e far dormire sempre sonni sereni. In alternativa, esistono comunque tante soluzioni affidabili di terze parti che consentono di risparmiare cifre importanti, ma il nostro consiglio è quello di affidarvi a marche che, anche magari non particolarmente conosciute, abbiano esperienza con la produzione su Nintendo Switch e conoscano bene tutte le specifiche.

Esistono altri casi in cui gli accessori, pur non essendo prodotti direttamente da Nintendo, possiedono comunque la licenza ufficiale in quanto partner di terze parti selezionati: sarà spesso possibile riuscire a distinguere queste situazioni grazie alle stesse confezioni dei prodotti. Un esempio è sicuramente rappresentato dalla Hori, azienda leader nella produzione di accessori per console che ha sviluppato alcuni gadget diventati indispensabili per diversi utenti, o la SanDisk per la produzione di schede microSD. Proprio per la scelta delle schede di memoria, il nostro consiglio è quello di affidarsi solo a marche di prima qualità, per evitare problemi di incompatibilità o potenziali corruzioni dei dati e, conseguentemente, la perdita dei vostri salvataggi.

Per quanto riguarda invece accessori come coperture per analogici, custodie o pellicole di vetro, ciò che conta davvero non è la marca ma la qualità effettiva dei materiali e la compatibilità: controllate dunque accuratamente le descrizioni dei prodotti e assicuratevi che le vostre console Nintendo Switch siano in grado di supportarli pienamente.