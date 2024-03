Street Fighter 6 a un prezzo SHOCK! Soli 39€!

In cerca del vostro prossimo picchiaduro? Oggi abbiamo l'offerta giusta per voi! Infatti, attualmente su Amazon potete portarvi a casa la versione PS5 di Street Fighter 6 a un prezzo speciale di 39,90€! Con una nuova esperienza narrativa immersiva che si evolve continuamente, Street Fighter 6 dà ai giocatori la possibilità di creare il proprio combattente e immergersi veramente nell'universo di Street Fighter.

Street Fighter 6, chi dovrebbe acquistarlo?

Se siete alla ricerca di un titolo capace di offrirvi una grafica di alto livello e un sistema di combattimento completamente rinnovato, allora Street Fighter 6 è la scelta che fa per voi. Questo titolo propone un dettaglio senza precedenti nella serie, attirando sia nuovi giocatori con la sua storia coinvolgente che i veterani, grazie ad un'esperienza di lotta definita come lo standard d'oro del genere.

Nella nostra recensione, abbiamo affermato che "Street Fighter 6 è semplicemente il miglior picchiaduro a cui al momento si possa giocare. Un cast di personaggi eterogeneo e ben caratterizzato sia a livello estetico che di gameplay, un combat system nuovo, vario e soprattutto estremamente divertente, tantissime modalità diverse, tra cui il World Tour, che è in pratica un gioco a parte, e un netcode solidissimo anche contro avversari d'oltreoceano: non c’è abbastanza spazio per elencare tutti i pregi del nuovo capolavoro di Capcom, che, oltre a una cura maniacale di ogni aspetto, presenta numerosi dettagli e accortezze che lo rendono ancora più bello e godibile".

In definitiva, Street Fighter 6, in offerta a soli 39,90€, è consigliato non solo per la sua qualità grafica e sistema di battaglia innovativo, ma anche per l'approccio unico alla narrazione che coinvolge direttamente il giocatore nel mondo di Street Fighter. È una scelta imperdibile per gli appassionati del genere e per coloro che cercano un'esperienza di gioco profonda e coinvolgente.

