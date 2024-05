Stazione di ricarica e supporto di raffreddamento per PS5 a 53€!

Avete una PS5? Probabilmente vi servirà questa stazione di ricarica e supporto di raffreddamento di KIWIHOME. Questo dispositivo all-in-one con illuminazione RGB offre non solo una gestione efficiente del raffreddamento con le sue doppie ventole ad aspirazione, ma anche una pratica ricarica per due controller contemporaneamente, grazie agli adattatori magnetici USB C inclusi. Con 10 slot per i giochi e 3 porte USB aggiuntive, risponde a tutte le esigenze di un appassionato PS5. Per un'offerta ancora più vantaggiosa, c'è un coupon in pagina che vi garantisce uno sconto del 20%. Una vera opportunità che da 66,99€ abbassa il prezzo a 53,59€ per arricchire la vostra postazione gaming con un accessorio di qualità.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto del 20% durante il checkout. Il coupon è valido fino al 24 giugno, salvo esaurimento.

Stazione di ricarica e supporto di raffreddamento per PS5, chi dovrebbe acquistarla?

La stazione di ricarica e supporto di raffreddamento per PS5 è l'acquisto perfetto per gli appassionati di gaming che desiderano ottimizzare l'esperienza di gioco con la console PS5 Disc o Digital Edition. Questo dispositivo è ideale per chi cerca una soluzione tutto in uno che non solo mantenga la console al fresco anche durante le sessioni di gioco più intense, grazie alle sue ventole di raffreddamento ad aspirazione integrate a tre velocità regolabili, ma che offra anche un comodo spazio per ricaricare contemporaneamente due controller. Con i suoi 10 slot per giochi, garantisce una gestione ordinata dei propri titoli preferiti.

Inoltre, l'aggiunta di 3 porte USB 2.0 consente agli utenti di collegare ulteriori dispositivi, migliorando così l'accessibilità e la connettività senza sacrificare lo spazio. Gli amanti del design apprezzeranno sicuramente gli 8 effetti di illuminazione RGB che non solo abbelliscono l'ambiente ma creano anche un'atmosfera adatta ad ogni mood o gioco. Con un design pieghevole e facile da regolare, questo supporto offre una soluzione pratica e stilistica per mantenere la propria area di gaming veramente organizzata.

Proposta a 53,59€ grazie al coupon sconto, questa multifunzionale stazione di ricarica e supporto di raffreddamento per PS5 rappresenta un'aggiunta virtuosa alla vostra configurazione di gioco, migliorando il raffreddamento, l'organizzazione e l'estetica. Vi consigliamo l'acquisto per la sua capacità di integrarsi perfettamente con le vostre esigenze di gaming, offrendo funzionalità avanzate come la ricarica rapida e silenziosa dei vostri controller e un efficiente sistema di raffreddamento per garantire prestazioni ottimali della console.

