Solo per Prime Day: monitor Oversteel Krypto a MENO di 80€! IMPERDIBILE!

In occasione del Prime Day 2024, Amazon propone un'offerta imperdibile per tutti gli appassionati di gaming: il monitor Oversteek Krypto da 23,8 pollici è disponibile a soli 79,99€, con uno sconto del 38% rispetto al prezzo più basso recente di 128,41€. Questo monitor è pensato per portare l'esperienza di gioco a un livello superiore, grazie alle sue specifiche tecniche di alto livello.

Oversteel Krypto, chi dovrebbe acquistarlo?

Il monitor Oversteek Krypto presenta uno schermo piatto da 23,8 pollici con una risoluzione Full HD di 1.920x1.080 pixel, garantendo immagini nitide e dettagliate. La frequenza di aggiornamento di 165 Hz e il tempo di risposta MPRT di 1 ms offrono una fluidità eccezionale, essenziale per i giochi più veloci e dinamici. Questo dispositivo pesa 7,4 kg e include diverse opzioni di montaggio, tra cui la compatibilità VESA 75x75, per una maggiore flessibilità nella configurazione della postazione di gioco.

Il monitor è dotato di tecnologia compatibile con AMD FreeSync e NVIDIA G-Sync, che sincronizzano la frequenza di aggiornamento del monitor con quella della scheda grafica, eliminando problemi come screen tearing, lag, salti e clipping. Questo permette una esperienza di gioco fluida e senza interruzioni, ideale per i gamer più esigenti.

La connettività accessibile è un altro punto di forza del monitor Oversteek Krypto. Sul retro del monitor sono presenti diverse porte, tra cui una DisplayPort 1.2, capace di supportare la frequenza di aggiornamento di 165 Hz, e due porte HDMI 1.4, oltre al connettore audio. Questo rende semplice collegare una varietà di dispositivi, migliorando la versatilità del monitor.

Il monitor Oversteek Krypto da 23,8 pollici rappresenta una scelta eccellente per chi desidera migliorare la propria esperienza di gioco senza spendere una fortuna. Con caratteristiche avanzate come la compatibilità con AMD FreeSync e NVIDIA G-Sync, una frequenza di aggiornamento elevata e un design senza cornice, questo monitor offre prestazioni elevate e un comfort visivo superiore. Approfittate dell'offerta del Prime Day su Amazon per acquistare questo prodotto a un prezzo imbattibile e portare la vostra esperienza di gioco a nuovi livelli.

