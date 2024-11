Single's Day MediaWorld! 22% di sconto su tantissimi prodotti solo fino a mezzanotte!

MediaWorld celebra il Single's Day 2024 con una promozione davvero imperdibile, dedicata a tutti gli appassionati di tecnologia che vogliono approfittare di sconti eccezionali su una vasta gamma di prodotti. Solo per oggi, fino alla mezzanotte, avete l’opportunità di usufruire di un esclusivo sconto del 22% su una selezione di articoli a partire da 299€. Questa è un'occasione perfetta per fare acquisti intelligenti e risparmiare in vista delle imminenti festività natalizie.

Vedi offerte su Mediaworld

Single's Day MediaWorld, chi dovrebbe approfittarne?

Per accedere allo sconto del 22%, è essenziale che associate la vostra carta MW CLUB al vostro account MediaWorld o, in alternativa, potete richiederla direttamente online. La carta vi permette di accedere a promozioni esclusive, quindi se non l’avete ancora, questo è il momento giusto per richiederla.

Una volta collegata, lo sconto verrà automaticamente applicato al vostro carrello al momento del checkout, sia che stiate acquistando dal sito ufficiale, dall'app MediaWorld o in uno dei negozi fisici. Sebbene la promozione sia estremamente vantaggiosa, è importante sapere che non tutti i prodotti rientrano nello sconto del 22%. Per l'elenco completo dei prodotti esclusi dall'offerta, vi rimandiamo al regolamento completo.

Tra i prodotti che potrete trovare in promozione figurano TV di ultima generazione, notebook, elettrodomestici per la casa, smartphone e molto altro ancora. Questo è il momento ideale per investire su un nuovo smartphone, un potente laptop per il lavoro o lo studio, o un moderno sistema audio per migliorare il vostro intrattenimento domestico. Tuttavia, essendo una promozione valida solo per oggi, vi consigliamo di non perdere tempo: molti prodotti potrebbero esaurirsi rapidamente.

Non dimenticate di verificare che la vostra carta MW CLUB sia correttamente associata al vostro profilo online prima di effettuare il pagamento. Questo passaggio è fondamentale per garantirvi di ottenere lo sconto in fase di checkout. In pochi semplici clic, potrete completare l'acquisto direttamente dal sito ufficiale di MediaWorld.

Questa promozione esclusiva per il Single's Day rappresenta un'occasione imperdibile per chi ama fare shopping tecnologico a prezzi competitivi. Non lasciatevi sfuggire questa opportunità unica e approfittate degli sconti prima che scadano a mezzanotte!

