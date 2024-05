In Assassin's Creed Shadows si può scegliere con che personaggio giocare?

Quando Ubisoft ha annunciato il suo Assassin's Creed Shadows, fin dal primo trailer ha posto l'accento sulla presenza di due diversi protagonisti.

Se, però, in giochi come Assassin's Creed Valhalla i due Eivor non potevano teoricamente co-esistere e si sceglieva a inizio avventura se vestire i panni del guerriero o della guerriera, qui abbiamo Yasuke e Naoe che non solo sono molto diversi tra loro, ma che esistono uno all'infuori dell'altra.

Advertisement

Sarà allora possibile scegliere con chi giocare? E si decide a inizio avventura oppure no? Ubisoft ha fornito a IGN USA la risposta a queste domande, quindi vediamo tutto da vicino.

Si può scegliere il personaggio in Assassin's Creed Shadows?

La risposta è sì. E la cosa interessante, che fa un po' Assassin's Creed Syndicate, è che non dovrete sceglierlo semplicemente all'inizio e poi giocare con lo stesso protagonista per tutto il corso dell'avventura.

Al contrario, potrete passare da un personaggio all'altro a piacimento, anche perché saranno dotati di un gameplay molto differente.

Yasuke, essendo un samurai dal fisico possente, è più votato allo scontro diretto e all'approccio frontale. Naoe, al contrario, è furtiva, silenziosa e velocissima – quindi perfetta se volete avvicinarvi a un bersaglio furtivamente, o infiltrarvi da qualche parte.

Gli sviluppatori hanno spiegato che anche giocando con Yasuke le missioni si potrà tentare un approccio stealth, ma in quel caso sarebbe più difficile – così come vincere nel corpo a corpo può essere meno scontato con Naoe, se doveste affrontare i nemici frontalmente.

Nella maggior parte delle missioni potremo quindi decidere liberamente con chi affrontarle. È stato già confermato che ci saranno anche delle missioni uniche nel percorso di ciascun protagonista (il che mi ricorda un po' le origini della serie Tenchu), così come sarà diversa la missione introduttiva che ci farà iniziare la loro storia.

Sarà quindi interessante scoprire come le vicende di Yasuke e di Naoe si intrecceranno, e vedremo controller alla mano quanto le loro diverse caratteristiche riusciranno a dare freschezza al gameplay.

Altre domande frequenti su Assassin's Creed Shadows